Copa Federación 2024: los rafaelinos ya tienen rivales

La Federación Santafesina de Fútbol organiza la Copa Federación de fútbol masculino, denominada en esta nueva edición “Luis Franco”, de la cual participarán tres clubes afiliados a la Liga Rafaelina de Fútbol.

Se trata de Ferrocarril del Estado, Atlético Juventud, más Atlético Esmeralda.

El certamen que comenzará el domingo 11 de febrero con la disputa de los 16avos de final tendrá en disputa seis plazas para la Copa Santa Fe 2024.

En las últimas horas se dio a conocer el fixture que tendrá el torneo que le dará el puntapié inicial a la temporada y habrá cruce de elencos rafaelinos en la primera instancia. Ferro, que recientemente anunció a Hugo Togni como nuevo entrenador, se medirá con la ‘Juve’, uno de los elencos sensación en 2023, al lograr uno de los ascensos a la Primera A liguista.

El primer juego será en cancha a designar, siendo local el conjunto de la Bruja Verón, mientras que la definición será en barrio Los Nogales.

El ganador de este cruce se medirá en la próxima instancia con el vencedor de Juventud Candioti y Tiro Federal de Felicia.

El otro, el elenco de Esmeralda, campeón Absoluto incluso del ascenso de LRF, y también logrando el ascenso histórico al primer nivel del fútbol doméstico, se verá las caras con Deportivo Susanense, de la Liga Departamental San Martín. El primer juego se disputará en cancha de Atlético Esmeralda.

El ganador de dicho cruce enfrentará en octavos al vencedor de Juventud Guadalupe y Montes de Oca.



Todos los cruces de los 16° de final de la Copa Federación masculina 2024:

Atlético de Esmeralda vs. Deportivo Susanense, Juventud de Rafaela vs. Ferrocarril del Estado, Huracán de Vera vs. Atlético y Tiro de Reconquista, Racing El Campesino de Villa Ocampo vs. Dep. Tacuarendí, Fortín Olmos vs. Racing de Reconquista, Atlético de Tostado vs. Estudiantes de Vera, Almafuerte de Helvecia vs. Independiente de Santo Tomé, Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe vs. Libertad de San Jerónimo, Juventud de Candioti vs. Tiro Federal de Felicia, Juventud de Guadalupe de San Jorge vs. Montes de Oca; Maciel vs. General San Martín, Villa Cassini vs. Belgrano de Serodino, Argentino de Las Parejas vs. Arteaga FC, Los Andes vs. Huracán de Los Quirquinchos, Jorge Newbery vs. Sportivo Pueyrredón, Racing de Teodolina vs. Independiente de Bigand.