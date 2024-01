Colón: los refuerzos que llegan

Colón se prepara para comenzar la segunda semana de pretemporada en Santa Fe de cara al torneo de la Primera Nacional que comenzará a principios de febrero. El plantel sumó en lo que va del 2024 a Iván Delfino, como nuevo director técnico, y a Sebastián Prediger, Hernán Lópes y Federico Jourdan. Hay otros 3 que están cerca de firmar.

La dirigencia del Sabalero, que el lunes anunciará oficialmente el arribo de Federico Jourdan, mantiene charlas avanzadas con los hermanos Juan y Fermín Antonini y Facundo Castet. Vale recordar que los dirigentes además llevan adelante las negociaciones con Rubén Botta y Wanchope Ábila quienes ya expresaron sus deseos de no continuar en Santa Fe. Por el momento, el 10 no está yendo a entrenar, mientras que el delantero sí se presentó a la pretemporada que se lleva a cabo en la capital provincial.

Colón está a una firma de sumar tres caras nuevas para el plantel que conduce el director técnico Iván Delfino. Se trata de los hermanos Antonini y Juan Fermín y Facundo Castet, lateral izquierdo. Juan Antonini es marcador central de 24 años, Fermín Antonini juega de volante central de 26 años y Facundo Castet es lateral izquierdo de 25 años.



¿EL REGRESO DE BIELER?

Claudio Bieler anunció hace apenas unas horas que no continuará en Atlético de Rafaela y los trascendidos indican que el Taca habría recibido un ofrecimiento de Colón. El goleador histórico de la Crema también tenía propuestas de otros clubes, incluso del exterior, y en estos días se definirá su futuro.