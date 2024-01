Los primeros dos equipos de Diego Martínez en Boca

Diego Martínez realizó ayer su primera práctica de fútbol desde que se hizo cargo del plantel el martes pasado y paró dos equipos que se enfrentaron a combinados de la Reserva.

Del entrenamiento no participaron, por precaución, los uruguayos Marcelo Saracchi y Edinson Cavani ya que ambos superan diferentes molestias físicas. Tampoco lo hicieron los jugadores del seleccionado sub 23 que jugará el Preolímpico en Venezuela: Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina.

Con lo disponible, Martínez ensayó una formación con Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez y Marcelo Weigandt; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Vicente Taborda y Juan Ramírez; Darío Benedetto y Luca Langoni.

Más adelante, varió el equipo con Javier García; Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Marcos Rojo y Frank Fabra; Mauricio Benítez, Pol Fernández y Norberto Briasco; Ezequiel Bullaude; Lucas Janson y Miguel Merentiel.

En su presentación de anoche, Martínez remarcó su intención de profundizar la tenencia del balón, un aspecto en línea con los cuatro mediocampistas dispuestos en ambas formaciones.

También sorprendió con la inclusión de dos juveniles que llamaron su atención (Saralegui y Benítez) como la presencia de Juan Ramírez, un jugador postergado en el último tiempo.

El plantel de Boca tendrá libre este domingo y volverá a la pretemporada el lunes próximo con sesiones en doble turno. Los jugadores quedarán concentrados en un hotel del barrio de Monserrat hasta el viernes inclusive.

La dirigencia de Boca trabaja en la concreción de un partido amistoso para el sábado 20 de enero en la ciudad de Córdoba ante Talleres o Instituto.



SE VA EL COLO BARCO

Valentín Barco emergió en los últimos tiempos como la gran figura de Boca. Con apenas 19 años se convirtió en una pieza fundamental del andamiaje del Xeneize. Durante el segundo semestre de 2023, una vez que se asentó como titular luego de pedir pista a base de grandes actuaciones cuando le tocaba jugar, fue el futbolista más desequilibrante del equipo.

Ya en los últimos meses del año se habló del interés de la Premier League por contar con sus servicios, sobre todo por su condición de diamante en bruto. Específicamente los equipos que lo observaron de cerca fueron Brighton y Manchester City. El primer equipo había acercado una oferta cerca del cierre de 2023, pero el número no convenció a la dirigencia xeneize.

Ayer, sin embargo, surgió la noticia de una nueva oferta formal de Brighton por el Colo que sería, según Gastón Edul, por exactos diez millones de dólares, la misma cifra que figura en su cláusula de salida, a cambio del 90 por ciento de su pase.

Si Boca acepta la propuesta entonces se quedará con un 10 por ciento de ganancias en torno a las futuras ventas del jugador que firmará por seis temporadas. De lo contrario Brighton ejecutará la cláusula de salida por el mismo monto y dejará al Xeneize sin porcentaje de la ficha.

Hasta el momento la postura de Boca había sido renovar el vínculo con el jugador de 19 años, algo que había ocurrido no sin rispideces en febrero pasado, cuando se estableció un contrato que vencerá en diciembre de 2024. Barco, no obstante, ya tomó la decisión de dejar el club que lo formó: Boca tendrá que decidir en qué condiciones se rubrica el acuerdo.