La Crema: Bravo a Central, regresó Colombo y se podría dar otra vuelta

Fue una gran revelación de la temporada 2023 en Atlético de Rafaela, y la Primera Nacional. Se consolidó. Cuando comenzó a jugar en su puesto, el de marcador central, se afianzó y no hubo manera de sacarlo del 11 titular. El juvenil Agustín Bravo estaba para dar el salto a Primera División. Lo vinieron a buscar a mitad de año y lo retuvieron con el afán de seguir peleando por el ascenso. Ayer se terminó dando: el rafaelino es nuevo jugador de Rosario Central.

El zurdo, nacido el 11 de mayo de 2001, hizo inferiores en Sportivo Norte y luego pasó a la ‘Crema’. Su debut en la Primera fue en el 2021, con triunfo por 2-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En agosto de ese mismo año firmó su primer contrato profesional, hasta diciembre de 2024. Disputó 53 partidos en Atlético y anotó un gol.

La operación se hizo por el 60% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos del jugador y si bien no fueron oficializado los números, rondaría el millón de dólares.

"El defensor seguirá su carrera en la institución que viene de consagrarse campeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y participará de la Copa Libertadores 2024", anunció la Crema en sus redes sociales. "Desde Atlético le deseamos lo mejor en la continuidad de su carrera deportiva y reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de jugadores, sumando un nuevo representante de nuestras Divisiones Inferiores en el máximo nivel. ¡Éxitos Zurdo!", cerró.



RODRIGO COLOMBO,

EL QUINTO REFUERZO

Proveniente del Sport Huancayo de la Primera División de Perú, el defensor central Rodrigo Jesús Colombo se convirtió ayer en nuevo integrante del plantel profesional de fútbol de Atlético de Rafaela en vistas a la temporada 2024 de la Primera Nacional y Copa Argentina.

Nacido el 19 de noviembre de 1992 en San Marcos Sud, Córdoba, el Flaco surgió de las Divisiones Inferiores de la Crema, llegando a debutar en Primera División el 19 de junio del 2013 por Copa Argentina ante San Lorenzo, mientras que en Primera A lo hizo el 1 de junio del 2015 ante Huracán. Con la camiseta albiceleste disputó 25 partidos y no convirtió goles.

Posteriormente siguió su carrera deportiva en Universitario de Sucre de Bolivia, Sport Huancayo de Perú, Independiente Rivadavia de Mendoza, Volos de Grecia, Deportivo Maipú de Mendoza, Atlanta y nuevamente Sport Huancayo, donde en la temporada 2023 disputó 35 partidos y convirtió dos goles entre el Torneo local y la Copa Libertadores.

Colombo firmó su vínculo con Atlético hasta el 31 de diciembre del 2024. De esta forma Ezequiel Medrán ya cuenta con las siguientes caras nuevas: Francisco Oliver (central), Franco Quiróz (lateral izquierdo), Patricio Vidal (delantero), Augusto Berrondo (extremo derecho) y Colombo (defensor central).



SE ANUNCIA EL SEXTO,

¿OTRA CARA CONOCIDA?

Entre este domingo y mañana, el consejo directivo de Atlético de Rafaela estará anunciando la llegada de nuevos refuerzos. Las negociaciones estaban muy avanzadas y sólo resta la firma.

Si bien desde la dirigencia albiceleste se manifestaron muy cautos, el apuntado sería Gabriel Gudiño. El mediocampista ofensivo rescindiría con Platense (tiene contrato hasta diciembre de 2024) y podría regresar a la ‘Crema’ tras su salida en julio del 2017 a San Lorenzo. Luego pasó por Belgrano de Córdoba, Cultural Leonesa de España, Patronato de Paraná, Huracán y Platense.

Por otro lado, el que también llegaría a barrio Alberdi es Juan Galeano. El volante creativo (34 años) de reciente paso por Atlanta estaba cerca de irse al fútbol chileno pero dicha alternativa se habría caído y es por ello que reflotó lo de Rafaela.



INTERESES POR PORTILLO

Otra de las bajas que podría sufrir el plantel albiceleste es la de Ayrton Portillo. El esperancino de 23 años tuvo un gran torneo y estuvo en el radar de varios. Las ofertas, concretas, son reales pero aún no se avanzó ni se cerró ninguna de ellas.