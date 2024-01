Crimen de Tello: trasladaron al detenido que quiso suicidarse

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Gonzalo Federico Brandon Canal, uno de los detenidos por el crimen de Tomás Tello que quiso suicidarse, fue trasladado hasta el hospital psiquiátrico de Melchor Romero.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde cuando el joven de 22 años quiso ahorcarse en la zona de duchas de la Unidad N°6 de Dolores, pero los policías lo evitaron. Fuentes penitenciarias revelaron a Noticias Argentinas que Brandon habría usado unos cables que encontró.

Brandon Canal, que es uno de los detenidos con más antecedentes penales, ya se encuentra internado en la zona psiquiátrica de la Unidad 34 en La Plata.

El joven vive en la localidad de Isidro Casanova, en La Matanza, y cuenta con diversos hechos delictivos como: hurto agravado, robo en Moreno y daño agravado en San Isidro.

Mientras continúa la investigación en la Fiscalía Descentralizada de Mar de Ajó, la Justicia amplió la imputación de uno de los acusados por haberle provocado lesiones a una de las amigas de la víctima que quiso defender a Tello.

Se trata de Avedis Kopelián, padre de Damián, el detenido más complicado en el caso por ser quien habría apuñalado a la víctima en la madrugada del 1° de enero.

En la causa se indica que Avedis no sólo impidió que Tomás sea socorrido, sino que también "lesionó en uno de sus brazos a Kiara, novia de uno de los amigos (de la víctima) que estuvieron presentes junto al joven".

Mientras toda esta información se dio a conocer, también se confirmó que uno de los menores detenidos, después de que le dicten la prisión preventiva, complicó a Damián Kopelián.

Según fuentes judiciales, el adolescente reconoció en el lugar del hecho a Damián "el Kope" Kopelián, sindicado como quien acertó la estocada mortal a Tello, y a su padre, Avedis.

El joven prestó indagatoria ante la fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en la ciudad de Dolores. Además, afirmó que no participó en el ataque a Tello y remarcó que no conocía al resto de los imputados.

Los dos menores serán expuestos a partir del lunes a las 9 a una nueva rueda de reconocimiento.