Momentos "fuera de la caja"

El presidente Javier Milei, quien se define como un workaholic (adicto al trabajo), contó que tiene pequeños momentos de distensión en sus extensas jornadas laborales. "Cuando estás haciendo una actividad la sobrecargas y tus rendimientos marginales son decrecientes. Empezás a rendir menos. Tengo un momento de once a doce donde tengo reuniones que me permiten pensar fuera de la caja", reveló.

"Entonces, estoy pensado otras cosas, pero que me sacan de la rutina, entonces cuando vuelvo a trabajar lo hago con más productividad. Es un mecanismo para potenciar la productividad y trabajar 14 horas a altos niveles. Tengo segmentos donde discuto otras cosas", aclaró.

Tras la viralización de un comentario suyo en una trivia deportiva, en la que idolatró al ex arquero Ubaldo "El Pato" Filliol, afirmó: "Ayer estuve trabajando cerca de 14 horas, en algún momento debo hacer algo que me distienda para trabajar con más fuerza".

"Lo admiro, lo vi atajar en el Mundial 78 por primera vez. Lo veía en los televisores blanco y negro e iba al cine a verlo a color. Siempre seguí su carrera, a pesar de ser de Boca", concluyó sobre el ícono de la Selección. (NA)