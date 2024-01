Scioli resiliente: ahora elogia al presidente Milei

El embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, se reunió ayer con Mauricio Sana, el CEO de Flybondi, con quien destacó la política de "cielos abiertos" implementada por el presidente Javier Milei. "Hoy me reuní con el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, y su Directora de Asuntos Corporativos, Lucía Ginzo, quienes manifestaron el compromiso de la compañía de operar nuevas rutas aéreas para potenciar la conectividad entre Brasil y Argentina", afirmó Scioli.

En su cuenta de la red social X, el ex gobernador de Buenos Aires expresó: "Actualmente, Flybondi es la segunda compañía aérea del país, con el 21% del mercado y opera vuelos desde San Pablo, Río de Janeiro y Florianópolis".

"En el mercado argentino sumó a Mar del Plata entre sus destinos e incrementará de 15 a 21 sus aeronaves, incentivada por la política de cielos abiertos implementada por el gobierno del presidente Milei", destacó Scioli.

El embajador en Brasil publicó una fotografía junto a Sana y en medio de ambos una gorra negra con la inscripción "Las fuerzas del cielo", una de las frases favoritas del mandatario nacional.

Daniel Scioli llegó a la sede diplomática del país vecino durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández y luego de mantuvo en el cargo con el cambio de gobierno y el desembarco de Milei. (NA)