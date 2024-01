Moreno y Andújar dominaron en quads y "top ten" en motos de los Benavides

Los argentinos, como se esperaba, ratificaron su chapa de candidatos en Quads, al conseguir los dos primeros lugares en el prólogo que se disputó ayer en el inicio de una nueva edición del Rally Dakar en Arabia Saudí.

Francisco Moreno se quedó con la victoria en el parcial después de superar a su compatriota Manuel Andújar, ganador de la competencia en 2021.

Si bien la verdadera historia de la edición número 46 de la prueba comenzará a escribirse desde hoy con la primera etapa, el comienzo invita a soñar con un nuevo título en la categoría.

El vencedor del año pasado y uno de los máximos favoritos, el francés Alexandre Giroud, se ubicó en el tercer lugar.

"Si bien fue un prólogo, se sintió la exigencia como en todo comienzo, por lo que el físico rindió un examen", dijo Moreno, quien se alista en el equipo Dragon y tiene como misión lograr el título que antes lograron los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli, Nicolás Cavigliasso y el ya nombrado Andújar.

Por su parte, el español Tosha Schareina, quien se impuso en la última edición del Desafío Ruta 40, completó un impecable trabajo y venció en la categoría Motos, ratificando que será uno de los candidatos al título.

Los hermanos salteños Luciano y Kevin Benavides -éste último vencedor en la carrera- ocuparon el quinto y el noveno puesto, respectivamente.

Schareina, quien aparece como una de las figuras del equipo Honda, cerró una tarea sin fisuras, para superar a Daniel Sanders y Ross Branch.

Mattías Ekstrom se despachó con un andar consistente en el cierre y sorprendió a los favoritos en Autos en el prólogo, donde algunos protagonistas se vieron relegados por complicaciones, como Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz y el argentino Juan Yacopini.

Ekstrom aprobó el primer examen con su Audi, seguido por el juvenil Seth Quintero y el experimentado Sébastien Loeb.

Entre los gigantes del desierto, la victoria quedó en poder de la trilogía que conforman Janus Van Kasteren, Darek Rodewald y Marcel Snijders.

Luego quedaron ordenados los equipos integrados por Alex Loprais, Jaroslav Valt y Jiri Stross en la segunda posición y Michel van den Brink, Moisés Torrallardona y Jarno van de Pol en el tercero.



UN INCIDENTE

En el recorrido de 27 kilómetros que tuvo el prólogo, algunos pilotos sufrieron más de lo esperado, pero muchos otros cumplieron una estrategia para lograr una mejor posición de salida en la etapa que se disputará este sábado.

Debido a ello, grandes nombres aparecieron en la parte baja de la clasificación, pero también hubo un momento de tensión en el que Nani Roma y Giniel de Villiers se encontraron de frente y estuvieron a punto de chocar.

El piloto de Ford le restó importancia a lo sucedido, en lo que podría haber sido un grave contratiempo si hubiera impactado contra el Toyota Hilux, pero afortunadamente no pasó de una anécdota.



UN HOMENAJE

Lukas Lauda, hijo de Niki, participa en el Rally Dakar 2024 y la decoración de su auto es un homenaje a su padre y al McLaren con el que ganó el título de Fórmula 1 en 1984.

En el coche #347, están los colores blanco y rojo que tanto recuerdan a aquel MP4-2 con el que conquistó el título mundial por tan solo medio punto de diferencia sobre Alain Prost y con el que el austríaco ganó cinco Grandes Premios, además de subirse al segundo escalón del podio en otras cuatro ocasiones.



ESPECULACIÓN

Todos los ojos estaban puestos en Nasser Al Attiyah este viernes, puesto que el qatarí era el favorito porque tiene la condición de vigente vencedor del Rally Dakar.

Sin embargo, en el prólogo, nada fue como se esperaba y muchos de los grandes favoritos terminaron fuera de los 10 primeros, como le ocurrió al campeón del mundo.

El nuevo piloto de Prodrive llevó a cabo una estrategia en la que especuló para que en la primera etapa real no tuviese que abrir pista.

Al no contar las diferencias en la clasificación general, todo salió a pedir de boca para el piloto del fabricante británico.