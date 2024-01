Los regalos de Reyes Magos registran subas de hasta 360%

Los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra este sábado, llegan con aumentos de hasta 360% con relación al año pasado, principalmente en juguetes e indumentaria. De acuerdo con un relevamiento efectuado por la consultora Focus Market, los rubros con mayor proyección en la participación de demanda para regalar en esta fecha son juguetes, indumentaria, artículos deportivos, calzados, videojuegos y consolas, libros didácticos, artículos de computación, telefonía celular y golosinas.

Además, los lugares de compra con mayor proyección de demanda son Centros Comerciales a Cielo Abierto, Comercio Electrónico, Shopping, Outlet y Supermercados junto a las clásicas jugueterías.

A nivel local, este Diario pudo dialogar con el responsable de juguetería Mágico Mundo, Alejandro Ruata, quien señaló que "esta fecha, Reyes Magos, es bastante diferente. O sea, si bien la gente suele acercarse como para hacer un regalito, hacer algún detalle, para los más chicos la venta fuerte o principalmente lo que la gente suele abocarse a la Navidad", explic que "es un detalle extra, cosa de regalarle, acercarle un juguete a los chicos para mantener un poquito la ilusión de los Reyes de Magos, así como está Papá Noel, están los Reyes de Magos y seguramente la gente prepara el pastito como para al día siguiente, digamos, tener un juguete para ilusionar al chico."

En este marco, el director de Focus Market, Damián Di Pace, comentó que "la Navidad vino con una caída de las ventas minoristas del 2,8% y para Reyes Magos las perspectivas no son mejores, los argentinos tienen una fuerte pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos frente a la evolución de la inflación, y hubo adelanto de consumo", a la vez que estimó que "las proyecciones de gasto promedio son de $21.560".

Las ventas del sector juguetero en la Argentina se activan en tres fechas claves, que concentran alrededor del 95% del total del año: Día del Niño (explica aproximadamente el 55% del total de las ventas), Navidad (25%) y Reyes (15%).

Aunque como se mencionó anteriormente, las ventas para esta fecha no se comparan como las de Navidad, en Mágico Mundo las personas concurrieron para conseguir ese detalle especial para regalar. "No hay juguetes puntuales, porque nosotros, como siempre decimos a la gente, ofrecemos una gran variedad de productos, entonces la gente tiene la posibilidad de buscar, ya sea para las diferentes edades o dependiendo de lo que quieran gastar también", explicaba Alejandro Ruata. También sostuvo que en el local se aceptan todos los medios de pago y, por esta semana, se encuentran vigentes promociones con el Banco Santa Fe y Banco Hipotecario para adquirir productos en cuotas con descuentos de entre el 25 y 40%.