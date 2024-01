El balance semestral de la concejal Valeria Soltermam

La concejala del Frente de Todos, Valeria Soltermam, presentó hace uno días, y tal como es habitual, su informe de gestión correspondiente al último semestre del 2023, detallando los proyectos en los cuáles estuvo trabajando, acompañando a los vecinos. Estos fueron los proyectos que presentó y en los cuáles estuvo trabajando la edil justicialista:

* Se “estrenó” la Ordenanza de Paridad de género en los nombres de las calles de la ciudad, que presentara Soltermam en agosto de 2022. Durante este año, fueron nombradas bajo esa normativa, tres nuevas calles: Mabel Bouhier, Julieta Lanteri y Chany Fontanetto. El fundamento de la ordenanza es reparar la desigualdad histórica que el Estado tiene para con las mujeres, dado que en el relevamiento previo que se realizó, había en Rafaela 475 calles o espacios públicos, de los cuales sólo 19 nombraban mujeres o gestas relacionadas a ellas.

* Propuso un reconocimiento desde el Concejo a las alumnas de la Escuela Nº 460 “Guillermo Lehmann”, por el diseño y creación de una taza especial para personas no videntes, que resultara premiada en 18ª edición del Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR.

* Proyectos presentados desde su banca, en 2023, en orden cronológico: Minuta solicitando se haga efectiva la Ley de Jarras en Rafaela. La misma establece el Derecho de Jarras, es decir agua potable libre y gratuita, mediante jarras o cualquier otro medio en todos los bares y restaurantes como así también en dependencias de la provincia al igual que los

establecimientos escolares. Mi primer empleo violeta en Rafaela. Se presentó el proyecto de ordenanza Mi primer empleo violeta, se firmó un convenio entre el DEM y el gobierno provincial. La Provincia aportó el 85% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), y el Municipio, sumaba el 15% restante para cubrir el SMVM, con el objetivo de que las empresas contraten mujeres, a partir de ese beneficio. Para llegar a la ordenanza y posterior resolución de Mi primer empleo violeta, se realizaron mesas de trabajo con empresas locales, autoridades municipales e instituciones

allegadas.

Resolución para distinguir al Grupo de voluntarios para la Defensa Civil en Rafaela. Se distinguió a este grupo que promueve, desde hace casi 30 años, “estar preparados para algo que tal vez nunca suceda, a que suceda y no estemos preparados”, y que servir a la comunidad es la misión que eligen llevar adelante. Voluntarios y voluntarias para la Defensa Civil fueron destacados por su valor y entrega comunitaria en tareas de control vial y seguridad.

Resolución para solicitar nombramientos profesionales que garanticen el acceso a la Justicia.

Se le solicitó a la Provincia un nuevo cargo de Defensor General. Este tipo de profesionales representan, de manera gratuita, a personas que requieran su acompañamiento y no posean recursos económicos, en temas como tenencias, regímenes de visitas, cuotas alimentarias, divorcios, adopciones, entre otras. A pocos días de finalizar el año 2023, el Procurador General de la Provincia Dr. Barraguirre se reunió con la concejala y el Pte. Del Concejo, y se

comprometió a dotar de recursos humanos el Juzgado de Familia.

Modificación a la Ordenanza de Jardines materno infantiles: A partir de una nota dirigida a Soltermam, firmada por más de 20 representantes de jardines maternales, se modificó la ordenanza que regulaba su funcionamiento, flexibilizando algunos requerimientos, a fin de facilitar la tarea de los mismos, sin descuidar los derechos de las infancias en cuanto a su seguridad.

Resolución para solicitar la Creación de Copa de leche en EET Nº 654: En el marco del programa Concejo Joven, la concejala elevó a la provincia un proyecto de resolución, respaldando el pedido del servicio de copa de leche presentado por alumnos y alumnas de la Escuela 654. Finalmente, un trabajo que suele quedar sólo en el aula, se convirtió en realidad y en 2024 el mencionado establecimiento educativo contará con este refuerzo alimentario para más de 400 jóvenes estudiantes secundarios.

Resolución para distinguir al señor Héctor Moscardo: En vistas a la prolífica trayectoria del Sr. Moscardo en la Liga Rafaelina de Fútbol, en la Vecinal del Barrio Juan de Garay y en el Club de los Abuelos Unidos de calle Palmieri, se propuso esta distinción a su compromiso como ciudadano, y fue destacado desde el Concejo, de manera unánime.

Resolución para distinguir al Grupo Payamédicos en su 10º aniversario. Payamédicos Asociación Civil es una ONG sin fines de lucro cuya misión es contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado y acompañar diversas actividades tendientes al cuidado de la salud y prevención de enfermedades como así también el desarrollo de diferentes campañas de concientización. En su 10º aniversario, destacamos su labor, cuyo lema es “Con amor se puede un mundo mejor”.

Resolución para incorporar a los egresados 2024 de la Escuela Regional de Policía de Rafaela, a la Unidad Regional 5ª: A través de un proyecto de Resolución, se le solicitó al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Santa Fe, la incorporación de la totalidad de los y las agentes que egresen de la Escuela de Policía de Rafaela en 2024, para prestar servicios en Rafaela y el resto del Departamento Castellanos, jurisdicción de la Unidad Regional 5ª. Se trata

de 84 agentes que quedarían trabajando en nuestra ciudad y zona, luego de haberse formado en nuestra Escuela Regional de Policía.

* Proyectos en los que participó, junto con algunxs de sus colegas: Junto a su par Alejandra Sagardoy, trabajaron en una ordenanza que regula las Declaraciones de interés, para prestigiarlas y que cobren un sentido más profundo a la hora de distinguir personas, eventos o aniversarios. Afinar los criterios con que se entregan estas distinciones, hace que las

mismas tengan una mejor recepción en la comunidad y accedan a ellas quienes realmente sean merecedoras de este reconocimiento ciudadano.

Con Brenda Vimo y Alejandra Sagardoy, trabajaron en la actualización del Protocolo para situaciones de violencia laboral y la creación de la Agencia de Calidad de Vida Laboral, junto al SEOM. En un claro compromiso y apoyo a las víctimas cuyos testimonios salieron a la luz en julio de 2023, las concejalas participaron de fructíferas reuniones para armar el Protocolo que permite, desde su aprobación, llevar otra tranquilidad y garantías a empleadas y empleados municipales.

Junto al Departamento Ejecutivo: Trabajó en ordenanzas de gran importancia para el desarrollo de la ciudad, como el traslado de las empresas Rafaela Alimentos, Acerma y Menara Construcciones. También en la ordenanza para la Pavimentación de 152 cuadras, entre otras.

* Fue elegida por sus pares para ocupar el cargo de Vicepresidenta 1ª del Concejo, desde el 10/12/23.

* Participó activamente de las siguientes Comisiones externas, representando al Concejo:

Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, Comisión Especial de Consideración de Deudas, Comisión de Iniciativa Privada, Comisión Especial de Turismo.

* Ofició de Veedora en las elecciones del Barrio 42, donde quedó conformada la primera comisión vecinal de dicho espacio. Fue otra acción más en pos de valorar la democracia, la participación ciudadana y garantizar la transparencia de los comicios.

* Logró una interesante articulación con la Fundación Progresar, a quien le presentó una lista de mujeres de distintos barrios que pudieron sumarse al Taller de Costura de dicha institución, que venían manifestando su deseo y voluntad de aprender este oficio. Este grupo de mujeres aprovechó esta oportunidad de formación, llegando a cumplimentar dicho curso y la concejala estuvo presente en el acto de cierre anual.

* Fue Madrina de dos escuelas en el marco del Programa Concejo Joven, la escuela Nº615 “Luis Alberto Spinetta” y la escuela Nº654 “Dr. Nicolás Avellaneda”. El proyecto presentado por alumnos y alumnas de esta última, fue elevado también a Provincia desde el Concejo y logró hacerse realidad: A partir de 2024 funcionará en el establecimiento educativo un Servicio de Copa de Leche para más de 400 estudiantes. Es destacable que el alumnado de ambas escuelas

que participó de Concejo Joven, lo hizo desde la empatía y el conocimiento de su propio territorio, demostrando un gran compromiso con su comunidad educativa. Soltermam logró un cálido y fructífero ida y vuelta con los y las jóvenes de las dos escuelas.

* Trabajó articuladamente con varias vecinales en la realización de Talleres de Huerta y Panificación en sus espacios. En este marco, fueron convocadas las mujeres de la Huerta agroecológica “Sisu”, que compartieron sus conocimientos con la comunidad, poniendo en valor, de este modo, el gran trabajo que realizan en el DIAT. Estos encuentros propician la

cercanía entre vecinos, pero sobre todo vecinas, que pueden dejar sus consultas y realizar trámites con el equipo de trabajo de la concejala, en un marco de confianza y camaradería. La idea es estar siempre en el territorio, pero con propuestas concretas más que con simples visitas “para la foto”.

* Realizó gestiones, trámites y asesoramientos varios no sólo desde su oficina del 6º piso del Concejo, sino desde distintos barrios, donde los vecinos y vecinas la recibieron en sus domicilios, para poder desde esa cercanía, dar respuestas concretas a algunas problemáticas (trámites ANSES, etc.)

* Participó durante todo el año de la Asamblea Feminista Rafaela, espacio desde el cual se concretaron el acto por el 8M, 3J, 25N, entre otras acciones como capacitaciones sobre Ley Olimpia de la cual participó activamente.

* Durante el 2023, cursó y aprobó:

- Formación en “Ley Micaela” para funcionarios/as de Municipios y Comunas (Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad; Gobierno de la Provincia de Santa Fe).

- Curso “Habilidades para la gestión en el Concejo Deliberante” (Fundación Hanns Seidel, Universidad Católica de Córdoba, Formación Continua Fundación Jean Sonet)

* Junto al Bloque que integra con sus pares María Paz Caruso, Martín Racca y Juan Senn, expresaron públicamente su repudio al DNU emitido por el Presidente Javier Milei, entendiendo que atenta contra la democracia y sus instituciones.

* Se respondieron, vía mail y redes sociales, un promedio de 100 mensajes mensuales, con consultas, solicitudes, reclamos, salutaciones. Todas y cada una han sido respondidas en tiempo y forma.