Trasladaron a la cárcel de Las Flores a 25 presos que estaban alojados en la Alcaidía de Rafaela

En el marco de un plan de trabajo impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, se llevó a cabo durante la mañana de este viernes el traslado de 25 personas que se encontraban detenidas en la alcaldía de la Unidad Regional V de Rafaela hacia la Unidad Penitenciaria Nº 2 Las Flores de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de una política que viene llevando adelante el Gobierno de Maximiliano Pullaro con el objetivo que los presos estén en lugares adecuados, y de esa forma los efectivos policiales puedan tener mayor presencia en las calles. En la acción estuvo presente el intendente Leonardo Viotti junto a la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad y Justicia, Virginia Coudannes; y el coordinador territorial del Departamento Castellanos del mismo organismo, Eduardo Cosentino

Al respecto, la secretaria de Gestión Institucional de esa cartera, Virginia Coudannes, manifestó que “empezamos con un plan de trabajo para el traslado de detenidos ubicados en alcaidías y comisarías de diferentes ciudades de la Provincia de Santa Fe”, y recordó que lo mismo ya se hizo en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Melincué. “El objetivo es que haya más lugar en esta repartición para poder seguir con las políticas de seguridad, de detención y de prevención del delito -continuó la funcionaria-. Es un criterio interno que usamos con las Unidades Regionales para poder identificar a aquellos detenidos que deben ser trasladados a una Unidad Penitenciaria”.

Con estos 25 presos reubicados, “en la Alcaidía de Rafaela aún quedan 94 (el espacio sólo permite alojar a casi 50 detenidos), aunque la idea es poder continuar con estos operativos que buscan recuperar la calle, controlar las cárceles y endurecer las acciones. El objetivo es la policía en la calle cuidando a la gente”, afirmó Coudannes, quien agregó que “ya tuvimos reuniones de trabajo con el municipio para articular este trabajo, que va a continuar”.

Coudannes sostuvo que “es preferible la sobrepoblación en las unidades penitenciarias que aquí. Estos lugares, sabemos, son lugares transitorios y tenemos que apuntar hacia otro lugar, hacia otro objetivo. Un objetivo fundamental es controlar la cárcel y eso también es fundamental” y sumó que “el personal con el que cuenta la alcaldía va a seguir trabajando en la custodia de los actuales detenidos”.



"QUE LOS PRESOS ESTÉN

DONDE DEBAN ESTAR"

Por su parte, el intendente Leonardo Viotti reconoció que “esta acción es sumamente necesaria”, y la valoró como un “complemento que se suma al esfuerzo que hacemos a nivel local con la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo, el Comando Unificado, y coordinando esfuerzos con el Ministerio”. Al respecto, aseguró que “vamos a invertir en tecnología y en equipamiento, pero lo que pasó hoy -por ayer- es una buena señal, lo que nos va a permitir ir a la justicia y mostrar que hay más lugares disponibles y no escuchar la frase que «no pueden estar los delincuentes encerrados porque no hay lugar». Mientras se trabaja en la generación de infraestructura, el Ministerio fue generando lugar también aquí, en la alcaldía local, para que esos que tienen que estar presos, y que son los que nos tienen presos a todos los rafaelinos por sus delitos, puedan estar en el lugar que tienen que estar que es acá adentro. En definitiva, generamos lugar para que los presos estén donde deben estar”.

En ese contexto, Viotti agradeció por su presencia en Rafaela a todo el equipo del Ministerio de Seguridad que llevó adelante en nuestra ciudad “una acción que reclamamos y necesitábamos. Tenemos una alcaldía que necesita más espacio. Es una discusión que los rafaelinos nos tenemos que dar, también, si queremos seguir teniendo la alcaldía en el centro de la ciudad, a cuatro cuadras de la plaza principal, o vamos, finalmente, a hacer lo que hay que hacer que es disponer de un lugar en condiciones para que, a su vez, podamos generar más espacios para que los delincuentes estén donde tienen que estar y no en la calle”.

En tanto, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal precisó que la de hoy es “una acción totalmente necesaria, complemento de muchas otras acciones que se están haciendo, y que se suma al esfuerzo que nosotros estamos haciendo a nivel local con las herramientas que tenemos disponibles: con la Guardia Urbana, con el Centro de Monitoreo, con el Comando Unificado -con quien venimos trabajando desde el comienzo de nuestra gestión- y coordinando esfuerzos con el Ministerio”. “Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para llevar seguridad a los rafaelinos. Invertiremos en tecnología y en equipamiento para la calle, siempre de manera conjunta entre la ciudad y el Ministerio”, afirmó Viotti y agregó que “en particular, lo que pasó hoy es una buena señal, nos va a permitir accionar e ir a la justicia y decirle que ahora tenemos más lugares disponibles para no volver a escuchar esa frase que escuchamos en los últimos tiempos que dice que los delincuentes no pueden estar encerrados porque no tenemos lugar donde ponerlos”, expresó.



5 QUE ESTÁN EN ESPERA

Finalmente, el Jefe de la URV, Víctor Rivero, explicó que “la Alcaidía tiene capacidad para 46 detenidos y teníamos 119. Ahora se trasladaron 25, quedando 94. Además hay otros cinco que están a la espera de ser trasladados de comisarías a la Alcaidía”.