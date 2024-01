La ciudad sumó su primer caso de dengue en el año

El Municipio de Rafaela informó durante la tarde de este viernes que ha activado de forma inmediata un operativo de bloqueo en respuesta a un caso de dengue detectado en la comunidad. La medida tiene como objetivo prevenir la propagación del virus y proteger la salud de nuestros ciudadanos. Más allá de que no hubo mayores precisiones sobre en qué sector de la ciudad se produjo este contagio, se siguen implementando acciones coordinadas y rápidas, involucrando a diferentes sectores municipales, con el propósito de realizar un bloqueo efectivo y controlar la situación. De todos modos, este medio se contactó con Gabriel Cáceres, el nuevo secretario de Desarrollo Humano y Salud del municipio, quien dio a conocer que "el infectado es un mayor de edad radicado en el barrio Barranquitas, aunque por el momento sin criterio de observación en internación".

De todos modos, el gobierno local continúa insistiendo en la colaboración activa de la comunidad para eliminar posibles criaderos de mosquitos en sus hogares y seguir las recomendaciones sanitarias proporcionadas. La participación ciudadana es esencial en este esfuerzo conjunto para garantizar la salud pública. El municipio continuará monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones periódicas a medida que evolucione la respuesta al caso de dengue y agradece la comprensión y cooperación de todos en este momento crucial. De esta manera, nuestra ciudad sumó su primer caso de dengue en lo que va del 2024.



71 CASOS EN LA PROVINCIA

Cabe destacar que el pasado miércoles, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe dio a conocer el reporte epidemiológico sobre la circulación del dengue en el territorio santafesino, informando que se registró un nuevo caso autóctono durante la última semana del 2023. De esta manera, desde el primero confirmado el 19 de noviembre hasta la fecha, son 12 los contagios que no cuentan con antecedente de viaje, y corresponden a las localidades de Rosario, Tostado, Florencia, El Trébol, Santa Fe y Arroyo Seco. Además, se registraron nuevos casos con antecedente de viaje a provincias del país con circulación, siendo los principales destinos Chaco y Formosa, por lo que se recomienda reforzar las medidas de prevención a la población que se traslade a zonas con circulación. Del total de 71 casos confirmados a la fecha, tanto importados como autóctonos, se destaca que ninguno fue de gravedad. Los serotipos detectados fueron DEN-1 y DEN-2. Los equipos del Ministerio de Salud de la provincia continúan trabajando de manera articulada junto a municipios y comunas, en los correspondientes operativos de bloqueo y en la difusión de las formas de prevención.



RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN

Dado que la enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, una especie que puede vivir dentro de los hogares y alrededores e incrementa su población en épocas de calor, se recuerda que para evitar la propagación de este insecto se debe evitar la acumulación de agua mediante el descacharrado. Asimismo, se insiste en la importancia de evitar las picaduras del mosquito utilizando repelente; ropa clara y cubierta, especialmente luego de la caída del sol; dormir en espacios con protección para mosquitos; y utilizar insecticidas en el interior de las viviendas: espirales, tabletas termoevaporables, aerosoles. Es importante prestar atención a la aparición de fiebre de 2 a 7 días de duración, sin afección de las vías respiratorias; acompañada de fuerte dolor de cabeza y muscular o en las articulaciones (en especial muñecas y tobillos), sarpullido, irritación ocular, y malestar general. En caso de tener alguno de estos síntomas, es importante consultar al Centro de Salud más cercano y no automedicarse.