"La nueva ley marca un cambio trascendente en el paradigma de la conducción del MPA”

Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; valoraron el apoyo de la Legislatura santafesina al aprobarse en la jornada de ayer dos normativas importantes: por un lado, los cambios que regulan el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación; por otro, la autorización para tomar un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo de 65 millones de euros.

Bastía abrió el diálogo señalando sobre el MPA: “Es una reforma trascendente para el Ministerio Público de la Acusación. Hemos obtenido una ley que genera un cambio trascendente en el paradigma de la conducción del organismo, una ley sumamente importante que le otorga el poder al Fiscal General para la administración, la gestión, el gobierno. Y deja de tener una función casi protocolar para en cambio llevar adelante la construcción absoluta del organismo. Le otorga muchísimas facultades que no tenía: le permite organizar administrativamente como así también manejar los recursos, reasignar causas, o intervenir en fiscalías regionales”, aseveró.



“SE TERMINÓ EL NO PODEMOS HACER NADA”

En cuanto a esas nuevas funciones Bastía apuntó que “va a tener la posibilidad de crear unidades y agencias y, lógicamente, ordenar un sistema que a todas luces estaba desorganizado, porque la Fiscalía General, que era el órgano máximo, no tenía poder prácticamente y todo quedaba en mano de la fiscalías locales. Eso ha originado en regionales como por ejemplo Rosario un gran desorden y situaciones bastante complejas”. Agregó que hoy “nadie puede desconocer en qué situación se encuentra dicha regional y que es atravesada por una ola delictiva importante vinculada al narcotráfico. Por eso, vinculado a otras leyes que dio la Legislatura, ahora se podrán crear las unidades de agencias relacionadas a la persecución del microtráfico, tan trascendente e importante en la persecución del crimen para nuestro gobierno”, afirmó. En ese sentido, y vinculado a la adhesión a la Ley de Narcomenudeo que la provincia ahora también podrá perseguir, tras la aprobación de la norma días atrás por impulso del gobierno de Maximiliano Pullaro, Bastía afirmó: “el vecino antes llegaba a la comisaría o al fiscal local, y denunciaba que sabía que pasaba tal o cual cosa, que en determinado lugar venden drogas. Y la respuesta era ‘no podemos hacer nada’. Ahora se terminó el ‘no podemos hacer nada’, porque va a estar la Unidad Fiscal del MPA persiguiendo este delito”.



OBRAS PARA LA BIODIVERSIDAD

Por su parte, Enrique Estévez hizo referencia a la autorización del crédito que permitirá avanzar en distintas políticas ambientales en la provincia. “Es abordar una situación de cambio climático, que estamos viviendo. Hay un retroceso de la biodiversidad, por eso es importante cuidar nuestras áreas naturales protegidas, nuestras áreas naturales provinciales”, puntualizó Estévez. Resaltó que “la infraestructura para esos lugares genera también oportunidades económicas para distintas localidades que están alrededor de esas áreas naturales. Por ejemplo con actividades como el ecoturismo, la producción agroecológica; y la provincia de Santa Fe tiene un potencial muy importante en eso”.

Estévez, en la misma línea, graficó que el crédito permitirá encarar “obras emblemáticas, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe la recuperación de la Granja La Esmeralda, que es un lugar que todos hemos conocido en otro momento y que tenía una dinámica que lamentablemente se ha perdido. Hoy está cerrada como acceso al público y lo que vamos a hacer es obviamente recuperar ese espacio. Vamos a trabajar para construir un edificio para que sea el espacio central del Ministerio de Ambiente, un centro veterinario, un centro de rescate y avanzar fuertemente en lo que es la educación ambiental”, anunció.