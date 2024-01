6 de enero celebración del Día de Reyes

Todos los años el 6 de enero, millones de niños en todo el mundo esperan con ilusión el Día de Reyes, porque en países como España, Venezuela, México, entre otros, de habla hispana, este día también es sinónimo de regalos para todos los chiquitines de la casa.

Previamente, todos los niños y niñas han escrito su carta a los reyes magos pidiendo los regalos más deseados. Llegado el día, la magia se materializa en todas las casas y las mañanas se llenan de sonrisas y juegos.



¿Por qué se celebra el Día de Reyes?

El día 6 de enero se celebra en varios países del mundo el Día de Reyes, para conmemorar la adoración del Niño Jesús por parte de los tres reyes magos, provenientes del Oriente para rendir honores y traer presentes al recién nacido.

Constituye un símbolo inequívoco del reconocimiento del mundo pagano, que reconoce a Jesucristo como Rey y único salvador de la humanidad.

De acuerdo a la religión católica, este día coincide con el día de la Epifanía. Es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que significa revelación o aparición, en referencia a que el niño Jesús se muestra al mundo pagano, representado en los Reyes Magos.

Constituye el fin del periodo navideño en muchos países del mundo, especialmente en los de habla hispana.



¿Quiénes eran los Reyes Magos?

La palabra "mago" proviene del persa ma-gu-u-sha, que significa sacerdote, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas, en su deseo de buscar a Dios.



Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los tres reyes Magos que vinieron de tierras lejanas a entregar ricos presentes como oro, incienso y mirra, para homenajear al rey de reyes: Jesús de Nazaret.

Se estimaba que eran monarcas provenientes de naciones del Oriente al Mediterráneo, siendo hombres poderosos, sabios y nobles, ya que en los evangelios de la Biblia no se indican detalles sobre estos Magos que vinieron a adorar a Jesús.

De acuerdo a antiguas representaciones físicas de los magos los mostraban en trajes persas, sosteniendo las ofrendas con las manos cubiertas por sus mantos.

A partir del siglo IX se representaban como Reyes, con coronas adornando sus cabezas.

Anteriormente se consideraban de procedencia árabe o persa. Posteriormente simbolizaron los tres continentes hasta entonces conocidos:Asia, Europa y África. A partir del siglo XV pasaron a representar a toda la humanidad.

Los restos de los reyes reposaron en Constantinopla hasta el año 474 y luego fueron trasladados a la catedral de Milán,Italia. Actualmente los restos mortales permanecen en Colonia, Alemania.



¿Cuál fue el origen del Día de Reyes?

De acuerdo a las escrituras de la Biblia en el Evangelio según Mateo (capítulo 2, versículos 1 al 12) indica que los Magos pasaron por Jerusalén para ver a Herodes y preguntarle por el "Rey de los Judíos" que acababa de nacer, guiados por una estrella en el cielo:

"Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle".

Herodes consultó a sus sacerdotes sobre este hecho, los cuales confirmaron que, según la profecía, el Mesías nacería en Belén. Entonces les pidió a los magos que una vez que encontraran al Niño el acudiría a adorarle.

Ante una revelación en sueños sobre las verdaderas intenciones del Rey Herodes, los magos tomaron otro camino de regreso después de ir a ver al recién nacido y adorarle, evitando pasar nuevamente por Jerusalén:

"Entraron en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y, postrándose, lo adoraron; luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes:oro, incienso y mirra".

A partir del siglo XIX se inició en España la tradición de dar regalos a los niños en la noche de Reyes (noche anterior a la Epifanía). En el año 1866 se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, cuya tradición se extendió al resto del país, siendo adoptada esta tradición en otros países de cultura hispana.



Algunas curiosidades sobre el Día de Los Reyes Magos

Te mostramos algunos datos y notas interesantes sobre la celebración del Día de Reyes:

Se considera que fueron tres reyes magos que llevaron presentes a Jesús al nacer, por la cantidad de presentes que recibió. Aunque algunas iglesias del Oriente estiman que fueron doce 12 reyes.

La adoración de los reyes magos al Niño Jesús se considera la epifanía o manifestación de Cristo a los no judíos.

En algunos países los reyes magos son venerados como santos, que velan por el Niño Jesús en su pesebre.

En Puerto Rico existen estatuas dedicadas a los Reyes Magos.

Los tres Reyes Magos representaban las religiones paganas de Europa, Asia y África.

Por iniciativa de San Francisco de Asís se incluyeron las figuras de los Reyes Magos en los nacimientos.

El establecimiento de la capital de Perú coincide con el Día de Reyes. Francisco Pizarro bautizó Lima como la Ciudad de los Reyes.



Algunas celebraciones en el mundo

Más que una celebración religiosa el Día de Reyes es considerada una tradición, en la cual los niños acostumbran recibir regalos de los Reyes Magos, significando el cierre de la época de navidad en muchos países.

Veamos algunas de las tradiciones, costumbres y platos típicos para celebrar el Día de Reyes en el mundo: España: En la noche del 5 de enero se celebra la Cabalgata de los Reyes Magos en todas las ciudades y pueblos. Los niños limpian sus zapatos y los colocan en un lugar apropiado en sus hogares para poder recibir sus regalos. Dejan un vaso o tazón con agua, leche y turrón para recibir a los reyes mientras ellos duermen. Es un día festivo en todo el país.

Las familias se reúnen a comer y disfrutar de un gran postre: el Roscón de Reyes, relleno de frutas confitadas y frutos secos, acompañado de un buen vino.

Cuba: El día de Reyes es conocido como la Pascua de los Negros y Día de San Baltazar, motivado a que en la época de la colonia se les concedía la jornada de descanso a los esclavos, los cuales salían a festejar y bailar al ritmo de los tambores. Las personas se reúnen en familia, bailan en honor al niño Jesús y a los Reyes Magos, y comparten los dulces típicos, como chocolates y pan de Pascua.

Portugal: El Día de Reyes no es considerado un día festivo, aunque se celebra de manera especial. El día anterior se acostumbra a hacer una cena familiar y el 6 de enero es tradición comer como postre el Bolo Rei. Es una especie de roscón relleno de frutas confitadas y frutos secos.

Puerto Rico: La celebración del Día de Reyes es de carácter religioso, con la celebración de las Promesas a los Reyes, cantando los rosarios en honor a los tres Sabios. Los niños colocan pasto al lado de sus zapatos, como alimento para los camellos de los Reyes Magos, colocándolos cerca del árbol de Navidad o de su cama. En algunas regiones del país los niños dejan a los Reyes agua o leche y galletas en señal de agradecimiento y como alimento para sus camellos

.Argentina: Los niños colocan sus zapatos junto al pesebre o nacimiento para recibir regalos al día siguiente. Es una tradición dejar agua y alimento para los Reyes y sus camellos.

Venezuela: En varias regiones del país se hacen representaciones de la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús en el pesebre. Las familias acompañan la cena con la rosca de Reyes.

Italia: Durante la noche del 5 y 6 de enero la Befana es la encargada de llevar los regalos a los niños, quienes colocan calcetines colgando en su habitación, así como alimentos para este personaje peculiar. De acuerdo a la tradición italiana es una bruja que viaja sobre una escoba, repartiendo dulces para los niños buenos y carbón para los que se han portado mal. Se suele dejar dulces o licor a la Befana, en señal de agradecimiento.

Bolivia: En varias regiones realizan misas en honor al Día de Reyes. Las personas suelen llevar sus pesebres a la misa, para que sean bendecidos y guardados en en casa, hasta la próxima navidad. Se acostumbra dejar en las puertas de las iglesias figuras del nacimiento usadas para que sean aprovechadas por personas de escasos recursos que no tengan un nacimiento o Belén en su hogar.

Perú: Se lleva a cabo la Bajada de Reyes, que consiste en una celebración en familia, colocando imágenes de los Reyes Magos a los pies del niño Jesús en el nacimiento. Luego se procede a desmontar el nacimiento o belén para guardarlo y utilizarlo en la siguiente Navidad. Es tradición realizar la Cabalgata de los Reyes Magos el día 5 de enero con un recorrido por las calles, montando a caballo o en carrozas.