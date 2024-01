Vuelve Elvis a los escenarios

Por Camila Olivera



BUENOS AIRES, 6 (NA). - Elvis regresa a los escenarios de la mano de Elvis Evolution, un espectáculo para “celebrar a la estrella más grande del escenario y la pantalla del mundo”, el cual incluirá un concierto que "recreará el impacto de ver al cantante en vivo para toda una nueva generación de fanáticos, borrando las líneas entre la realidad y la fantasía".

El espectáculo estará a cargo de Layered Reality, la compañía británica especializada en experiencias inmersivas, cuyos créditos incluyen Jeff Wayne's The War of The Worlds: The Immersive Experience, una experiencia multisensorial completamente única que te transporta al año 1898 para vivir una invasión marciana, y The Gunpowder Plot, una emocionante aventura inmersiva que tiene lugar en un lugar multimillonario diseñado expresamente en Tower Vaults, debajo de la Torre de Londres.

A través de un comunicado, la empresa adelantó que se presentará a un "Elvis digital de tamaño natural" que compartirá sus canciones y sus icónicos movimientos a través de IA y tecnología innovadora. Es decir, contará con una versión holográfica del icónico intérprete fallecido en 1977.

El show tendrá como primer destino Londres, y será durante el mes de noviembre (sin fecha exacta) en un escenario a confirmar. Además, se prevé que luego viaje a Las Vegas, Berlín y Tokio.