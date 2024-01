Se filtró la nueva remera de la Selección para la Copa América

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La Selección argentina tendrá en el horizonte su primer gran desafío, tras la conquista mundialista, en la Copa América de Estados Unidos 2024 y para el certamen continental utilizaría un nuevo diseño de camiseta renovado que se filtró en las redes sociales.

El equipo que lidera Lionel Scaloni, vigente campeón de América, buscará revalidar el título en el país norteamericano con un renovado vestuario, aunque se espera que el cambio sea total, por ahora las redes sociales fueron testigo de lo que sería el modelo titular.

El flamante diseño albiceleste, exhibida en una caja personalizada y viralizada por la cuenta D.A Sports - Camisas de time, tiene varios cambios respecto a la que fue usada por el plantel campeón del mundo en las Eliminatorias y Qatar 2022.

En el frente seguirán las tres bandas verticales celestes y cuatro blancas, aunque ya no habrá detalles de color negro en las tres tiras de los hombros ni en el contorno del cuello.

A partir de ahora, serán celestes, aunque no correrá la misma suerte la marca de la reconocida empresa alemana, ya que usará color dorado.

El mayor cambio del diseño es en el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el nuevo emblema estará a la altura del corazón, más angosto y mantendrá el color dorado, aunque ahora lo acompañará el blanco y no el negro en las siglas.

También cambiará la disposición de las tres estrellas: la tercera y última, conquistada en el Mundial de Qatar 2022, ya no brillará por encima de las otras dos en forma de pirámide, sino que se encontrará levemente más arriba para darle más equilibrio al diseño.

Si bien el parche de campeón del mundo no aparece en la camiseta viralizada, seguirá destacándose este año en el medio del pecho por una disposición de la FIFA.

Asimismo, habrá un sol ardiente en la parte de atrás del uniforme, que será estrenado en los amistosos de marzo o junio, todavía sin definición de rivales.