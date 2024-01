Brighton de Inglaterra vuelve a la carga para llevarse a Barco

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Brighton and Hove Albion de Inglaterra realizó una oferta de 10 millones de dólares por la cláusula de salida del mediocampista de Boca Valentín Barco que tiene decidido irse del club.

Tras no haber llegado a un acuerdo a mitad del 2023 debido a que el jugador quería quedarse a jugar la Copa Libertadores con Boca, el equipo inglés volvió a la carga por el juvenil "xeneize" y ofertó 10 millones de dólares por la cláusula de salida del futbolista, cifra que representa el 90% del pase.

El 10% restante le quedará a Boca para una futura venta del mediocampista de 19 años, ya que el Brighton and Hove Albion activaría la cláusula de salida del jugador que está dispuesto a salir del club de La Ribera en este mercado de pases ya sea por esta oferta que iguala la cláusula o por la cláusula misma en caso de que la dirigencia rechace el ofrecimiento.

En febrero de 2023, Valentín Barco había renovado contrato hasta diciembre de 2024 luego de un largo conflicto en el que estuvo apartado del plantel y jugó poco por no haber firmado la renovación. Luego de rechazar una oferta del Getafe español, el jugador firmó el contrato pero con una serie de condiciones dentro de las cuales implicaba mantener una cláusula de salida de 10 millones de dólares para que sea accesible a cualquier club europeo.

Aún así, el contrato que Barco rubricó en febrero tiene un mecanismo de protección que favorece a las arcas del "Xeneize" ya que si un club pretende ejecutar la cláusula dentro de los 20 días previos al cierre del mercado de pases, que sería a partir del martes 9 de enero, la misma aumentaría automáticamente a 14 millones y, de esta forma, Boca recibiría 4 millones más del valor original.

De concretarse la venta, el jugador oriundo de Veinticinco de Mayo cerrará una etapa en el "Xeneize" en la que jugó 35 partidos: anotó un gol, ante Monagas de Venezuela en Copa Libertadores, y dio cuatro asistencias. En el medio, disputó el Mundial Sub 20 con la Selección argentina en junio del 2023.