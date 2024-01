Suárez no seguirá en River

Matías Suárez finalmente se irá de River, a pesar de que estuvo a punto de extender el vínculo por un año más.

Así confirmó el club de Núñez en redes sociales la salida del delantero cordobés: "El jugador no renovará su contrato con el club, finalizando así su exitosa etapa de cinco años vistiendo el Manto Sagrado. ¡Gracias y éxitos en lo que viene, Mati!"

Resulta sorpresiva la salida de Suárez, quien no sólo había dado indicios de que su intención era quedarse en River, sino que había un acuerdo de palabra avanzado entre la institución millonaria y el futbolista.

“Si me tengo que ir de este club, quiero que sea jugando y teniendo mucho más protagonismo", había dicho el 9 después de la obtención del Trofeo de Campeones ante Rosario Central.

Con su salida, Martín Demichelis se queda sin uno de los delanteros del plantel, aunque fue uno de los que menos jugó durante 2023. Suárez llegó a ser uno de los mejores delanteros del fútbol argentino y mostró su jerarquía en River, con 39 goles en 133 partidos y 7 títulos conquistados, pero luego las constantes lesiones le quitaron continuidad.