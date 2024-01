¡Adiós, Taca! El histórico goleador de Atlético anunció que no seguirá

Atlético de Rafaela ya lo extraña. Claudio Bieler, goleador histórico del club y el máximo artillero en las últimas temporadas, anunció que no renovará con la ‘Crema’. Otra baja de peso y sensible para Ezequiel Medrán, con vistas a la temporada 2024 de la Primera Nacional y la Copa Argentina.

“Dicen que todas las historias tienen un final y parece que eso es cierto. Lamentablemente me toca anunciar que no voy a seguir siendo jugador de este glorioso club”, indicó el Taca en el anuncio que colgó en sus redes sociales, anunciando su salida.

“Fueron años maravillosos los que vivo en este mundo de la ‘Crema’. Me abrió sus puertas en dos ocasiones y siempre sentí que ‘estaba en casa’”. Destacó el delantero de 39 años nacido en Vera, Santa Fe. “Acá no sólo hice amigos sino familia, con un valor inigualable y un sentimiento único logrando que me enamorara de la locura con la que los hinchas viven la pasión por esta camiseta y haciendo sentir ese mismo sentimiento a flor de piel”, agregó.

Luego de 13 años y una carrera estupenda, que lo tuvo como campeón de la Libertadores (2008), Recopa Sudamericana (2009) y Sudamericana (2009 y 2019) con la Liga Deportiva de Quito, volvió a su ‘viejo’ amor: Atlético de Rafaela. En septiembre de 2020 regresó a barrio Alberdi con el afán de cumplir su máximo objetivo: ascender a Primera. No se le pudo dar. Estuvo cerca, en dos ocasiones. Semifinal perdida con Platense y cuartos de final del reducido ante Estudiantes de Río Cuarto. A base de sacrificio y goles se transformó en el máximo anotador de la historia albiceleste, superando la marca que tenía Gonzalo Román Del Bono (56). El 'Taca' se fue con 62 tantos en la Crema.

"¿Qué siento mientras escribo estas líneas?", se preguntó el goleador. Y se respondió: "Gratitud por la oportunidad que me brindó esta institución, tranquilidad por haberlo dejado todo por el equipo y un poco de melancolía al tomar esta decisión". Y sumó: "Insisto en que este club era mas que mi casa, ERA MI FAMILIA. Me hubiera gustado que el final fuera otro.... pero bueno.... me quedo con la tranquilidad de que deje lo mejor de mí".

Y a la hora de los saludos, sin mencionar a nadie del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán, Bieler indicó: "A mis compañeros que me acompañaron en el día a día no me queda más que darle infinitas gracias y desearles mucho éxito con el trabajo que tienen por delante; a los directivos que creyeron en mi y me valoraron GRACIAS. Por último, quiero agradecer a la hinchada por su apoyo incondicional! Mis mejores deseos para Atlético!

Y cerró: "Sé agradecido con las personas agradecidas. Gracias Cabo Castro, Silvio Fontanini, Diego Kurganoff, Andrés Boidi, Carlos Volta, Fede Uhepe; a los profesores Nico Salvá y Gare Gentile. Cuerpo médico y kinesiólogos Diego Drubich, Maximiliano Viola, Ariel Quiroga, Juanchi Barlasina, Lauti Davicino y Miguel Ledesma. Al jefe de prensa, Diego Oviedo. A los que más trabajan, los utileros: Darío Losano, Martín Ceja e Ignacio Marino. Simplemente gracias".