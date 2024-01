Reunión clave entre el Gobierno y el FMI para reanudar desembolsos

El Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantendrán hoy diferentes reuniones en Buenos Aires con el objetivo de reflotar el acuerdo por la refinanciación del préstamo de US$ 45.000 que tomó el país con el organismo.

La comitiva que llega desde Washington está encabezada por el Jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de la Ashvin Ahuja y un grupo de técnicos encargados de la auditoría de las cuentas públicas.

Los funcionarios extranjeros tendrán diferentes reuniones en el Ministerio de Economía y en el Banco Central para avanzar en el estado de las cuentas públicas de la Argentina que luego serán parte del Staff Report Agreement.

En caso de llegarse a un acuerdo, ese reporte será elevado al Directorio de la entidad y en caso de ser aprobado generará un desembolso por un monto que también se está discutiendo.

Argentina tiene pendiente el giro correspondiente a la revisión que debía realizarse en noviembre, que no se efectuó por razones políticas.

Ese desembolso era de U$S 2.600 millones, cuya llegada al Banco Central estaría garantizada con este nuevo acuerdo. Pero la aspiración del gobierno es lograr el adelanto de los U$S 1.000 que corresponderían a la auditoría que debía realizarse en marzo.

El Gobierno ya le pidió al FMI la unificación de los vencimientos de enero para el último día del mes por U$S 1.900. De allí que el dinero que ingrese no significará una mejora en el nivel de reservas, porque además Argentina debe devolverle a la CAF U$S 960 millones que recibió para realizar el pago correspondiente a diciembre.

La postergación de los vencimientos hacia fin de mes denota cierta expectativa del Gobierno de obtener la aprobación del Board en el transcurso de enero para de esta forma no tener que apelar a una nueva ingeniería financiera para hacer el pago. (NA)