La justicia hizo lugar al planteo de la CTA

La Sala de Feria de la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva medida cautelar haciendo lugar al pedido de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), la cual frena las reformas laborales impulsadas por el DNU del presidente Javier Milei. En el mismo sentido que lo hizo con el pedido de la CGT el miércoles, el Tribunal dispuso la cautelar para frenar las reformas laborales "contenidas en su título IV Trabajo hasta tantos se dicte la resolución de fondo".

"Con este fallo, la Justicia pone un freno a quien piensa que simplemente firmando decretos se pueden eliminar derechos laborales que llevan décadas de luchas, de discusiones en los ámbitos de la democracia de leyes, de acciones del Congreso. El Poder Ejecutivo deberá entender que en Argentina hay tres poderes y que es antidemocrático avasallar el rol de los otros poderes", sostuvo en un comunicado esta vertiente de la CTA que comanda Hugo Yasky.

Y agregó: "En el fallo se señala claramente que el DNU representa una reforma laboral de aplicación inmediata en materia laboral que causa perjuicios graves que son imposibles de reparación posterior".

En los argumentos de la resolución, los jueces advirtieron "los graves riesgos de que el conflicto social - ya avizorado en los últimos días del 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada".

La presentación de esta CTA fue en el mismo sentido que lo había hecho la CGT, por eso hubieron sendas resoluciones siguiendo el mismo criterio.

"Hecha pública la convocatoria a un paro general por las centrales obreras para el 24 de enero en curso y habiendo dispuesto la CSJN no dar tratamiento inmediato al proceso originario habilitado ante su sede con motivo del DNU cuestionado, el peligro en la demora es aún mayor teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas por el DNU", advirtieron los camaristas al fundar la cautelar dictada en pleno receso judicial de verano.

De esta manera, el Tribunal resolvió admitir la vía procesal del amparo para analizar la constitucionalidad del DNU; admitir la competencia laboral para entender en la causa; admitir la legitimación activa de la CTA para promover el amparo y admitir el planteo de "exclusión" de la acción de clase que tramita ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. También admitió la recusación de la jueza de primera instancia que rechazo la demanda, por haber adelantado opinión sobre el fondo del asunto.

Lo que se prevé y tal cual lo comunicaron fuentes de la Procuración del Tesoro, es que tanto ésta resolución como aquella otra en que hace lugar al pedido de la CGT va a ser apelada mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para lo cual cuentan con tres días una vez notificado.

No obstante, ante un planteo del Gobierno de La Rioja es que la Corte Suprema dijo que no intervendrá hasta después de la feria judicial de verano y una vez que haya dictaminado el Procurador General de la Nación.

Mientras tanto, a raíz del fallo del miércoles y este otro de la Cámara, las reformas laborales contempladas en el DNU por el momento van a ser suspendidas. (NA)