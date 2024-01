Atlético de Rafaela: Peano no sigue, se podría ir Bravo y un plantel que queda desmantelado

El arquero, que no aceptó la propuesta económica de la Crema, continuará su carrera en Instituto. El juvenil podría pasar a ser jugador de Rosario Central. ¿Renovarán Bieler y Delgadillo?

La buena campaña 2023 de Atlético de Rafaela en la Primera Nacional ya es historia. El equipo base ya es historia. Ezequiel Medrán y los suyos se deberán reinventar para volver a conformar un plantel competitivo de cara a la temporada que se viene, en menos de un mes. El debut será el fin de semana del 4 de febrero visitando a Aldosivi en Mar del Plata.



En la jornada de ayer se confirmó que Marcos Peano finalmente jugará en Instituto de Córdoba. Tras finalizar su vínculo con la ‘Crema’, el pasado 31 de diciembre, y no aceptar la propuesta económica para su continuidad en Alberdi, el cordobés de Freyre optó por dar el salto de categoría.



Una baja importante la que sufre Atlético. Titular en 37 partidos y en 18 oportunidades terminó con la valla invicta. Clave y figura en varios encuentros.



Previo a su llegada a Rafaela, donde vino en busca de continuidad y minutos que no tuvo (ni tenía) en otros clubes, formó parte de Defensa y Justicia, Defensores de Belgrano y Unión de Santa Fe. A su vez, cabe mencionar que formó parte de la Selección Argentina Sub-17 en el Mundial de Chile del 2015.



Ayer, luego de firmar con la ‘Gloria’ cordobesa Peano indicó: “Sé que llegué a un gran club y voy a ayudar a Instituto para llegar a lo más alto. Soy un arquero bien ubicado que trata de resolver todo tipo de problemas y estar atento con toda la defensa”.



Peano (25 años) firmó por dos temporadas con Instituto, llegando en calidad de libre.



¿BIELER Y DELGADILLO?



Los directivos de la ‘Crema’ continúan con las negociaciones y el armado del plantel profesional para la temporada 2024 que está a la vuelta de la esquina.



De los contratos finalizados el pasado 31 de diciembre resta saber lo que ocurrirá con Claudio Bieler y Nicolás Delgadillo. La intención es que ambos continúen por una temporada más pero no hubo acuerdo económico y se siguen dilatando las negociaciones.



CON LAS HORAS CONTADAS



Agustín Bravo fue una de las figuras de Atlético de Rafaela en la temporada 2023 en la Primera Nacional. El rafaelino de 22 años se afianzó en el 11 titular y fue pieza clave en la última línea. Cumpliendo, en un primer momento, la función de lateral por izquierda y luego, donde tuvo su mejor desempeño, actuando como marcador central. El zurdo mostró una solvencia y personalidad tremenda que deparó los ojos de varios clubes de Primera División.



En las últimas horas, Rosario Central consultó condiciones por Bravo y la intención del Canalla es llevárselo en este mercado de pases. La dirigencia albiceleste analizaría las alternativas propuestas y en las próximas horas se podría anunciar su salida.



AUGUSTO BERRONDO, AL CAER



El Consejo Directivo de Atlético de Rafaela continúa en la búsqueda de refuerzos y en el día de hoy sería anunciado como nuevo jugador Augusto Berrondo. El mediocampista ofensivo, o extremo como también se lo presenta, de 23 años jugó la última temporada en Racing de Córdoba.

Previamente lo había hecho para Central Norte de Salta, donde fue pieza clave. Su carrera la inició en Bella Vista de Tucumán.



Hay que recordar que la Crema ya a sumado a Francisco Oliver (central), Franco Quiróz (lateral izquierdo) y Patricio Vidal (delantero).