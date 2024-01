Revelan las celebridades que aparecen en el caso Epstein

El caso de Jeffrey Epstein y sus derivaciones siguen causando fuertes repercusiones años después de la muerte del magnate, pedófilo y depredador sexual, que fue hallado muerto en agosto de 2019 en su celda de una prisión de alta seguridad de Manhattan.

En las últimas horas, y como estaba previsto, la Justicia de Nueva York publicó una primera tanda de documentos judiciales en la que aparecen nombres de personas involucradas, en mayor o menor medida, con el multimillonario Epstein, que se quitó la vida mientras esperaba juicio por cargos de pedofilia y por dirigir una red de tráfico sexual de menores de edad.

En esa nómina aparecen, entre otras personalidades, los ex presidentes estadounidenses Bill Clinton y Donald Trump, los actores Tom Hanks, Kevin Spacey y Leonardo Di Caprio, el príncipe Andrés de Inglaterra, el mago David Copperfield, el director de cine George Lucas, el cantante Michael Jackson y hasta el renombrado científico Stephen Hawking. Se esperan que más nombres salgan a la luz a la brevedad.

Hasta ahora, los documentos del expediente judicial que surgió de la demanda 2015 de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra Ghislaine Maxwell, ex amante y socia del magnate, estaban clasificados.

Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores, pero los documentos ahora desclasificados comprometen a una gran cantidad de reconocidas personas de la política, el cine, la ciencia y el mundo del espectáculo, como Hanks, uno de los actores de Hollywood más famosos de la historia y que se volvió tendencia en las redes sociales después de que su nombre apareciera en la lista recientemente conocida.

Hanks se convirtió en blanco de duras críticas, al igual que otras tantas personalidades que figuran en la nómina. Loretta Preska, la jueza del caso de la demanda que presentó Giuffre contra Maxwell, removió el secreto de sumario sobre más de 900 páginas de archivos de aquel caso, que se saldó con un acuerdo extrajudicial.

Según fuentes oficiales, en el primer lote de nuevos documentos, al que seguirán otros, aparecen citadas víctimas de las agresiones sexuales, personas que interactuaron con el pedófilo, listas de testigos potenciales y amigos y colaboradores del financiero.

Hasta el momento, se identificó que la documentación incluye entrevistas y testimonios de un juicio donde Maxwell fue sentenciada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein. Esa demanda de Giuffre acusaba a la pareja del pedófilo de complicidad en varios abusos cometidos en propiedades del magnate en Florida, Nueva York, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Nuevo México.

No obstante, tal como la mayoría de los expertos legales familiarizados con el sórdido asunto habían sospechado, no surgió una lista contundente de hombres famosos que hubieran buscado tener relaciones sexuales con mujeres jóvenes y niñas adolescentes.

Los documentos, presentados en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, parecían agregar un poco más de contexto a las relaciones que Epstein había mantenido a lo largo de los años con hombres poderosos, como los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump y un miembro de la realeza británica, el príncipe Andrés.Pero aportaron poco, si es que aportaron algo, a los teóricos de la conspiración que siguen obsesionados con los negocios de Epstein más de cuatro años después de su muerte.

La mayoría de los documentos hechos públicos el miércoles no incluyen episodios específicos de delitos por parte de hombres que no sean Epstein, quien fue encontrado muerto a los 66 años en una celda de la cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019 cuando esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio.

Pero una de las grandes curiosidades en torno a Epstein es cómo un desertor de la escuela secundaria pudo acumular una fortuna de 600 millones de dólares y hacerse amigo de una serie de políticos, celebridades, académicos y hombres adinerados. Y si bien los documentos no responden a esa pregunta, sí revelan la naturaleza relajada que parecía compartir con sus asociados. (Reuters-NA-New York Times)