ASSA confirmó la suba en sus tarifas de 128%

La tarifa de Aguas Santafesinas va a aumentar en los primeros bimestres del año 128%. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, quien además planteó su preocupación por la situación de la empresa estatal. “No sabemos cómo Santa Fe llegó a tener una empresa con tantos problemas y tan deficitaria”, sostuvo. Con respecto al incremento, que es el mismo que había solicitado la empresa en su momento, el funcionario remarcó que no se va a aplicar todo en un mismo momento, sino que se va a dividir la suba en dos bimestres.

En diálogo con Radiópolis, el senador con licencia dejó abierta la posibilidad de que ese no sea el único incremento de este año. “El 128 por ciento se queda corto, porque veníamos desfasados 1.320% a noviembre, ahora con la última inflación quedamos mucho más atrasados en la tarifa”, remarcó. “En el primer tramo del año va a ser en dos bimestres, que es lo que se va a autorizar a la empresa después de las audiencias públicas y la opinión del Ente Regulador de Servicios Sanitarios”, agregó Enrico. Además, el funcionario provincial encendió un alerta porque, según sostuvo, en la nueva gestión están preocupados por la situación de Aguas Santafesinas. “Assa tiene muchísimos problemas. No sabemos cómo Santa Fe llegó a tener una empresa tan deficitaria y que todos los santafesinos pagamos para sostener”, sostuvo.

Desde ASSA destacan que más allá del pedido de aumento de la tarifa de 128%, luego se produjeron dos devaluaciones desde agosto del año pasado, y destacaron que durante el 2023, el gasto operativo de la empresa aumentó en un 149% no solo por la inflación sino además por la variación del tipo de cambio, los salarios, combustibles, energía eléctrica y cloro, entre otras variables.

Cabe recordar que la empresa presta el servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales en 15 localidades de la provincia de Santa Fe: Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez. Si bien otras fuentes deslizaron que las subas previstas para el corriente 2024 hoy por hoy refieren al 128% solicitado por Aguas Santafesinas, no deberían sorprender otros aumentos a lo largo del año, aunque nadie arriesga nuevas cifras. Sea cuales fueran esos números, éstos caerán como plomo en la devastada economía doméstica de los santafesinos.