Reemplazos docentes e inflación, los temas de discusión en el primer encuentro paritario

Tal como se había anunciado, se llevó a cabo este jueves la primera reunión paritaria del gobierno de Maximiliano Pullaro, en la sede del Ministerio de Trabajo. Y con el objetivo de lograr los acuerdos para comenzar las clases el 26 de febrero y completar los 192 días de clases, los primeros gremios convocados fueron los que representan a los docentes.

Lejos de ser un encuentro “para la foto”, el ministro de Educación puso sobre la mesa de discusión el elevado porcentaje de licencias y reemplazos que desde 2019 viene en crecimiento. “Tenemos que trabajar para tener un Estado más eficiente. En diciembre de 2023, el 25,31% del total de la masa salarial estuvo destinado a pagar reemplazos”, detalló Goity, y agregó: “Lo más preocupante es que no sólo implica en esta crisis un mayor esfuerzo económico, sino que también afecta directamente la continuidad pedagógica y los aprendizajes. Revisar esto no implica para los docentes ninguna pérdida de derechos, sólo es garantizar un Estado más eficiente y que los chicos puedan aprender mejor”.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, que convocó a la mesa paritaria, y el ministro de Educación, José Goity.

Ambos funcionarios recibieron, entre otros, a Rodrigo Alonso y Paulo Juncos, de AMSAFE; Ernesto Cepeda, de AMET; Pedro Bayugar y Martín Lucero, de SADOP; y Gilda Galucci y Germán Corazza, de UDA. “El gobernador Maximiliano Pullaro marcó la prioridad y es que los estudiantes santafesinos estén en las escuelas aprendiendo y por eso puso fin al avance continuo; y en ese camino es que hoy estamos planteando la necesidad de ordenar un sistema que genera inequidades y que no administra eficientemente los recursos públicos”, expresó Goity.



MEJOR ESTADO

“No podemos permitirnos un estado ineficiente y menos en un contexto de fuertes restricciones económicas”, reiteró el responsable de la cartera educativa. En ese sentido Goity analizó cómo se llegó a esta situación: “Debe quedar claro que la responsabilidad es del Estado que no cumple con la obligación de las carpetas médicas y que no controla las licencias. Nosotros vamos a empezar a revertir esta situación con trabajo y decisión”.

El ministro también sostuvo que “el sistema no es funcional en términos normativos, por eso proponemos discutir junto a los gremios los criterios con los que se otorgan las licencias”. Y agregó: “Los índices de reemplazos vienen creciendo año a año y el costo para el Estado es mayor y se torna insostenible, y esto impacta negativamente en la economía y afecta directamente a los aprendizajes de los estudiantes”.

También Goity detalló algunos puntos claves para entender el estado de situación actual. “La provincia cerró el 2023 con un déficit cuya magnitud superará una masa salarial mensual; también las modificaciones en el impuesto a las ganancias mejoraron el salario de bolsillo de los docentes pero ese beneficio está, en parte, siendo financiado por la Provincia, ya que se ve afectada negativamente en sus ingresos por coparticipación nacional, y además las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional podrían afectar distintas transferencias como el FONID y el programa “Hora 25”.

Agregó otros datos significativos: “El Gobierno Provincial hizo un gran esfuerzo para abonar los aguinaldos antes de las fiestas y liquidar el sueldo de diciembre”, y recordó que “entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 los salarios crecieron un 30% más de lo que lo hicieron los recursos de la Provincia”. Ante esta situación el ministro afirmó “coincidimos en la importancia de la actualización de los salarios de los trabajadores pero esa actualización debe ir con las posibilidades con las que cuenta la provincia”.

Finalmente Goity sostuvo que “queremos un sistema justo, sustentable, racional y ordenado, que reconozca el trabajo cotidiano en el aula de la gran mayoría de los docentes santafesinos”. “Vamos a poner la reglas claras para evitar las injusticias y los abusos”, enfatizó Goity, y concluyó: “No podemos abordar una recomposición salarial seria y sostenible sin ordenar también el sistema. No es sólo una discusión económica sino también pedagógica”.



AMSAFE EXIGE COMPENSACIONES

Por su parte, a través de un comunicado, desde AMSAFE, el gremio de los docentes públicos, dio a conocer que han exigido que se compense lo perdido en noviembre y diciembre para luego iniciar la discusión salarial 2024 y que van a defender el poder adquisitivo de los salarios. "La representación sindical exigió el estricto cumplimiento de la paritaria de 2023 con respecto al tema salarial, la cual contempla el pago de la cláusula de actualización, una vez conocida la inflación acumulada 2023, como así también el pago del proporcional de los aumentos correspondiente al aguinaldo diciembre 2023, garantizando que no haya pérdida de poder adquisitivo en nuestro salario ante la escalada inflacionaria.

En tal sentido, se expresó en este ámbito paritario, que las y los trabajadores de la educación no estamos dispuestos a retroceder en nuestros derechos, que vamos a defender la caja de jubilaciones, nuestras conquistas jubilatorias, recordando que desde AMSAFE llevamos adelante una larga y dura pelea durante los años 90 y 2000 con respecto a las jubilaciones en épocas de privatización, que luego en el 2005 y posteriormente en el 2011, logramos la modificación de la ley de jubilaciones, dejando atrás una injusta ley cómo lo fue la N° 11.373", expresa parte de la nota difundida.

Tras el encuentro, el referente del sector, Rodrigo Alonso, sentó posición y advirtió: "No vamos a dar un paso atrás, vamos a defender el poder adquisitivo del salario". En diálogo con la prensa, sostuvo que para el gremio docente "es mentira de que no hay plata" y que están convencidos de "la plata está mal distribuida". Antes de hablar de porcentajes y números para este año, AMSAFE pide que se cumpla con el tramo final de la paritaria 2023. "Hay que cumplir con la paritaria 2023 que en nuestro caso implica que en primer lugar debe abonarse la diferencia salarial producto de la inflación acumulada durante el año. Hasta el momento tenemos solo el dato de noviembre que es del 21% y falta diciembre, que va a ser un porcentaje elevado, por lo cual se va a conformar, según manifestaron, una comisión para analizar la cuestión salarial y qué esperarán por el índice de diciembre. La discusión no es si se debe o no abonar, ya que hay una instancia paritaria que fue acordada. Pero además de la diferencia salarial se debe acordar la del aguinaldo porque se conforma así el mejor salario del semestre, que será el de diciembre", afirmó.

Alonso precisó que "se planteó discutir las condiciones de trabajo, se planteó el tema ausentismo, edificios escolares, necesidad de crear más cargos, formación docente, elementos para poder trabajar". "Queremos hacer un abordaje en las comisiones técnicas sobre las condiciones de trabajo, porque son las que van a posibilitar mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje", subrayó.

Por su parte, Pedro Bayugar, secretario general de SADOP, reiteró que no se hablará del salario de 2024 hasta que no se resuelva la paritaria 2023. "No hablamos del tema salarial. Hasta que no haga el informe de la inflación de diciembre, no lo haremos". Respecto a la enseñanza privada, los aspectos "serán tratados dentro de las comisiones de trabajo". También pidieron volver a tratar temas como el protocolo ante denuncias de abusos que se tienen conocimiento en las escuelas, escalafones y concursos para los docentes. Tiene todo que ver con condiciones de trabajo", concluyó.