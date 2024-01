Independiente, en Ezeiza

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Independiente comenzó su pretemporada en el Predio de Ezeiza después del conflicto con Black & White que lo obligó a quedarse en el país y no viajar a Miami, en donde iba a llevar a cabo la misma.

Después del incumplimiento comercial de la empresa Black & White para con Independiente, los dirigentes tramitan el inicio de la pretemporada en Ezeiza, no en Villa Domínico, y la concentración será el hotel Holiday Inn para ya comenzar los trabajos de cara a la Copa de la Liga Profesional.

"Creo que la convivencia es muy importante. Que estén concentrados en un mismo lugar y se tengan que mover lo menos posible sería beneficioso y Carlos coincide. Eso se logra practicando juntos, almorzando, cenando, jugando un truco. Haremos todo el esfuerzo para buscar una alternativa", expresó el presidente Néstor Grindetti.

Con respecto a lo futbolístico, los refuerzos Gabriel Ávalos, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna y Adrián Sporle, comenzaron las prácticas junto al resto del plantel bajo las órdenes de Carlos Tévez, y el juvenil Santiago López, quien estaba en duda para la pretemporada por una cuestión contractual, también se puso a la par de sus compañeros.

Para su estadía en Estados Unidos, Independiente tenía preparada una serie de encuentros amistosos ante tres equipos, Deportivo Cali y Olimpia de Honduras y Sporting Cristal, pero ante la baja de Miami se tendrán que poner en contacto con otras entidades para tener partidos antes del inicio de la Copa de la Liga a fines de enero.

A la llegada de Ávalos, Maestro Puch, Luna y Sporle se podrían sumar otros tres posibles refuerzos para el club de Avellaneda: el mediocampista ecuatoriano del Aucas de su país Jhonny Quiñónez; el ex Boca y Lanús Carlos Izquierdoz, quien ahora está en el Sporting Gijón de España; y un defensor campeón con el club en 2017, Alan Franco, quien ahora está en el San Pablo de Brasil.