Banega vuelve al fútbol argentino

Ever Banega a Boca es el título de una noticia que ronda y no se termina de concretar desde hace un par de semanas. El propio volante había coqueteado con la idea de su retorno al club donde debutó en primera en 2006 a través de las redes sociales.

La gran relación que mantiene con Juan Román Riquelme, de cuyo partido homenaje participó hace algunos meses, era otra pata que reforzaba la sensación de que recalaría en el club de la Ribera, pero todo comenzó a dilatarse.

Tras su último partido en Al Shabab, de Arabia Saudita, con el que tiene todo acordado para rescindir el contrato que vence en junio de 2024, el volante comenzó sus vacaciones a la espera de una resolución. Pero no recibió la propuesta formal de Boca, a sabiendas de que la percepción económica sería muchísimo menor a la que recibe en Medio Oriente. No obstante eso, su decisión de volver al país está tomada.

Pero esa vuelta ahora podría darse a otra ciudad y no precisamente a Buenos Aires. Es que Newell's, club en el que Banega jugó en 2014, comenzó a terciar como una chance concreta para su futuro.

El presidente de la Lepra, Ignacio Astore, hizo declaraciones a radio Carve de Uruguay en las que admitió las "grandes posibilidades" de que se produzca un segundo ciclo con la camiseta rojinegra. Sin decir que se refería a Banega, habló de la llegada de un nombre rutilante: "No puedo dar el nombre, porque no se firmó el contrato. Pero están los abogados redactándolo y se estaría incorporando un jugador que, para nosotros, es muy importante como referente".

Así las cosas, el derrotero del futbolista con pasado en la Selección Argentina podría marcar otro rumbo que el establecido previamente en el GPS. Las coordenadas podrían marcar como destino el Coloso Marcelo Bielsa y no la Bombonera.



LEMA, NUEVO JUGADOR DE BOCA

Cristian Lema se sometió en la mañana del jueves a los estudios médicos de rigor y por la tarde firmará el contrato que lo unirá con Boca para sumarse de inmediato a la pretemporada que se realiza en el predio de Ezeiza.

La noticia había sido difundida oficialmente en las últimas horas del miércoles. De este modo, el defensor proveniente de Lanús será el primer refuerzo del conjunto de la Ribera en el actual mercado de pases.

Con pasado en Belgrano, Newell's, Tigre, Benfica, Peñarol, Damac de Arabia Saudita, Quilmes y Guillermo Brown de Puerto Madryn, el zaguero disputó 39 partidos en 2023 con la camiseta de Lanús y anotó 2 goles.