Tarragona, refuerzo de San Lorenzo

El delantero Cristian Tarragona se presentó ayer en el segundo entrenamiento de la pretemporada de San Lorenzo y se transformó en el primer refuerzo del equipo conducido por Rubén Darío Insúa.

Aunque el atacante de 32 años, que arribó libre, todavía no firmó su vínculo con San Lorenzo, a raíz de la inhibición que le pesa al club por un reclamo del colombiano Yeison Gordillo, se hizo presente en la jornada en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores; se puso en contacto con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico, en el segundo entrenamiento de la pretemporada y luego por la tarde se realizó la revisión médica de rigor.

Al salir de la clínica, el ex Vélez Sarsfield, manifestó estar "contento de llegar a un club como San Lorenzo, es un gran paso en mi carrera y lo voy a aprovechar y disfrutar al máximo".

"Hoy fui a hacerme análisis al club, estuve con el técnico y los compañeros. Hice un poco de movilidad para quedarme con el grupo y ahora seguiré con la parte de resonancia de demás", declaró el jugador a TyC Sports.

De esta manera el plantel "azulgrana" se empezó conformar a falta de las llegadas del mediocampista uruguayo Santiago Viera y el defensor colombiano Jhohan Romaña.

Además, también se incorporarán el arquero paraguayo Orlando Gill y el volante Eric Remedi, negociaciones que se van a confirmar luego de levantar la inhibición de la FIFA para incorporar jugadores.

El atacante santafesino surgió de las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí y luego pasó por Temperley, Platense, Patronato de Paraná y Vélez Sarsfield, entre otros clubes.

En tanto que en los dos últimos años se desempeñó en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Tarragona estuvo antes en negociaciones con Colo Colo, de Chile y Cerro Porteño, de Paraguay, con los que no llegó a un acuerdo y se definió por el Club de Boedo, para jugar en 2024.