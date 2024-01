Dupla técnica para CRAR en la temporada 2024 del TRL

En los primeros días de 2024 llegaron algunas novedades sobre la conformación el staff técnico del Círculo Rafaelino de Rugby para la temporada del Torneo Regional del Litoral, que lo tendrá debutando el 16 de marzo en Rufino ante Los Pampas, por el torneo de segunda división.

Por motivos personales, Alejandro Chiavón da un paso al costado y la responsabilidad de la conducción técnica estará a cargo de Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba, que fueron parte del equipo de trabajo en 2023. Un alto porcentaje del staff se mantendría, aunque hay que cubrir todavía algunos puestos, entre ellos el de preparador físico, por lo que aún no están plenamente confirmadas las fechas de vuelta a los entrenamientos. No obstante, el tiempo de preparación previo al inicio del calendario sería de alrededor de dos meses.

Los equipos del torneo este año serán Alma Juniors de Esperanza, La Salle Jobson, Tilcara de Paraná, Logaritmo, Caranchos, Los Pampas de Rufino, CRAR, Provincial de Rosario y Jockey Club de Venado Tuerto.



RUBIOLO ES TITULAR EN LOS FALCONS

Este viernes se pone en marcha una nueva jornada en la liga inglesa, la 11ª, y uno de los duelos será el que sostendrán Newcastle y Harlequins en Kingston Park, desde las 16.45 de nuestro país.

Allí, habrá nuevamente presencia de jugadores argentinos, ya que los dueños de casa confirmaron su formación con la inclusión del rafaelino Pedro Rubiolo, quien formará como ala izquierdo en la tercera línea, y de Eduardo Bello, quien estará como pilar derecho. En esta ocasión, no habrá actividad para los otros tres argentinos que tiene Newcastle en su plantel: Matías Moroni, Matías Orlando y Mateo Carreras.

El equipo del norte de Inglaterra perdió los diez partidos que disputó y necesita levantar cabeza ante los de Londres, que ganaron seis encuentros y están sextos en la Premiership.