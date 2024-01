La reunión del Gobierno con el FMI será mañana

La reunión entre funcionarios del Gobierno y emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) se postergó para mañana viernes, después de que se anunciara en principio para mañana, de manera formal. Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, y Ashvin Ahuja, jefe de misión para la Argentina, se entrevistarán con el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y autoridades del Banco Central.

Además se realizarán diferentes reuniones de los equipos técnicos, informó esta tarde el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales.

Si bien no trascendió la agenda oficial, fuentes del Ministerio de Economía detallaron que los ejes claves serán la renegociación del acuerdo, la adecuación de las metas y la solicitud mediante waivers (perdones)de un acuerdo técnico por la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas que venció en diciembre, lo que podría habilitar el desembolsos pendiente que mantiene el organismo por US$2600 millones que no giró en noviembre, a la espera del resultado electora y la revisión pendiente.

Por la mañana en conferencia de prensa, Manuel Adorni, dijo no debería tener ninguna diferencia en los encuentros con el FMI en cuanto a que el plan que el Gobierno lleva adelante es mucho más ambicioso en cuanto a cuidado del déficit fiscal que lo que solicita el organismo internacional.

"Entiendo que, al menos basado en los acuerdos anteriores, no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia con el Fondo, en virtud de que tenemos un plan muy claro en materia fiscal", fueron las palabras de Adorni. También aclaró que "no hay agenda predefinida con el Fondo Monetario", al tiempo que remarcó que "el Banco Central tiene un plan muy claro en materia monetaria". "El Norte está demasiado claro como para tener algún tipo de punto de no encuentro con el Fondo Monetario", concluyó.

Del encuentro se espera que surja la redacción final del documento que defina la segunda renegociación del acuerdo por el crédito de U$S 45.000 millones que mantiene el país con el organismo multilateral.

Las negociaciones, que se mantuvieron desde el momento en que Javier Milei fue elegido presidente, se desarrollaron en plena concordancia dado que el programa económico de la nueva administración resulta más severo que cualquier imposición del organismo.

La clave es la eliminación del déficit fiscal y la posibilidad de llegar rápidamente a un superávit primario que deje margen para servir la deuda en moneda extranjera.

En el último pacto firmado con el ex ministro, Sergio Massa, en agosto, el FMI había aceptado para 2024 un déficit primario de 0,9% del PBI. Pero Milei va más allá en ese objetivo y propone llevarlo a cero, lo cual es casi una sorpresa para el staff del organismo que, ahora, duda en la capacidad política y social para su implementación.