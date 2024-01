En el Senado, el oficialismo no pudo avanzar con la ley de boleta única

Luego de que el tema estuviera un año cajoneado en el Senado, el oficialismo intentó avanzar ayer en un plenario de comisiones con el dictamen del proyecto de boleta única de papel (BUP) que ya tiene media sanción de Diputados que tiene el respaldo del presidente Javier Milei.

Sin embargo, no se alcanzaron los consensos suficientes a partir de las dudas que generaba el diseño del nuevo formato de boleta, y se pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.

Tras constituirse las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, un plenario se puso a trabajar para intentar zanjar las diferencias y llegar un dictamen.

Al cabo de las deliberaciones, el senador del Frente Cívico de Córdoba Luis Juez confesó que no se había logrado el objetivo y que dadas las circunstancias se iba a intentar dictaminar en un nuevo plenario de comisiones el 10 de enero a las 14 hs y sesionar la semana siguiente.

Tanto La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR estaban decididos a estampar la firma en el dictamen, pero las vacilaciones surgieron de senadores de Cambio Federal, Unión por la Patria y de bloques provinciales.

Abordado por la prensa, Juez explicó que se llegó a la decisión de ir a cuarto intermedio porque si bien estaban los votos para dictaminar, quedaban incertezas respecto de qué podría suceder una vez que el tema arribara al recinto. "Nosotros tenemos una mayoría construida que hay que cuidarla. Nosotros podríamos obtener dictamen hoy pero no garantizábamos de ninguna manera que en la sesión el tema fuera aprobado", indicó al respecto.

Sobre la postura ambivalente de Unión por la Patria, donde conviven diferentes posturas respecto de la BUP, el cordobés aseguró que el kirchnerismo siempre va a encontrar una excusa para no hacer lo que hay que hacer". A su criterio, "discutir la boleta única es como discutir el sexo de los ángeles" ya que está demostrada su eficacia. (NA)