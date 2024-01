Dakar 2024: últimos preparativos para el comienzo del gran desafío en Arabia Saudí

Los pilotos y equipos del Dakar 2024 se han reunido a las puertas de la ciudad milenaria de Al-Ula en un amplio "Start Camp" y se preparan para tomar la salida de un prólogo de 29 kilómetros este viernes, antes de abordar un recorrido exigente.

Así ocurrirá desde los primeros días de carrera, según anunció el director de la prueba, David Castera. Una característica que sin duda habría seducido al tres veces ganador René Metge (1981-84-86), fallecido ayer a la edad de 82 años.

Entre los últimos preparativos antes de la gran explicación en el desierto, los equipos y los vehículos pasaron por el ritual de dos días de verificaciones técnicas y administrativas.

Con motivo del lanzamiento de la temporada 2024 del Campeonato Mundial W2RC, que tiene a Rebellion como socio y cronometrador oficial, se presentaron en rueda de prensa los favoritos.

En coches, se perfila un nuevo duelo entre el qatarí Nasser Al Attiyah y el francés Sébastien Loeb.

Los aspirantes al título de la 46ª edición del Dakar en todas las categorías fueron invitados a mostrar sus ambiciones para los duelos que tendrán lugar durante dos semanas en Arabia Saudí.

La foto de familia mostró la irrupción de una nueva generación de campeones, con jóvenes talentos en clara progresión y con posibilidades concretas de aspirar a la victoria con los más experimentados.

Los pilotos y equipos ya están avisados que el Dakar 2024 será "la edición más difícil de Arabia Saudí".

Y no se trata de un eslogan, ya que el director de la carrera describe tres momentos especialmente exigentes que pondrán a prueba a los pilotos y a las máquinas.

La primera dificultad llegará al día siguiente del prólogo. "Los tres primeros días serán auténticas especiales del Dakar, no habrá tiempos muertos. Quiero ser claro con los competidores, y quiero que sepan adónde van. Algunos dirán que la carrera empieza demasiado fuerte, cosa que nunca puede convenir a todo el mundo", expresó Castera.

Tras esta secuencia de alta intensidad, los pilotos tendrán que recuperar el ritmo antes del duro e inédito final de la primera semana en el Empty Quarter. "Recorrer 600 km por las dunas en dos días es algo que quizás no haya ocurrido nunca en la historia del Dakar. Los mejores pilotos de motos rodarán durante casi ocho horas a todo gas, algo a lo que no están acostumbrados. En términos de concentración, energía y fuerza física, es muy exigente. En coches, espero que los líderes también lo pasen mal. Me parecería genial que ellos también tuvieran que luchar un poco", agregó el responsable de diseñar la ruta.

Pero incluso después de superar esta temible fase, el plan urdido por Castera presenta un final de rally de lo más caliente "La etapa 11 se disputará en el mismo terreno que la etapa 2 del año pasado, en la cual los coches sufrieron muchos pinchazos. Es algo totalmente deliberado. El año pasado esa segunda etapa fue demasiado selectiva, pero en esta ocasión puede dar pie a algunos cambios de guión, lo que tiene sentido al final del rally. ¡Me apetecía que pasaran cosas antes de la meta final!", finalizó Castera.

Para la carrera de motos, desde la última edición se ha adoptado un sistema de bonificaciones con el fin de reducir la desventaja del piloto que sale primero en la especial, es decir, el ganador de la etapa del día anterior.

Cuando un piloto sale en posición de abrir la ruta, se ve obligado a navegar sin una huella que lo ayude y, por lo general, pierde terreno con respecto a sus perseguidores.

Inicialmente, la compensación cronométrica se concedía por tramos a los tres primeros, con un máximo de 1,5 segundos por kilómetro en las distancias recorridas.

Este año, la bonificación se concederá al primero, y potencialmente a todo el grupo con el que rueda si se cronometran a menos de 15''. Esta medida, que ya tuvo una buena acogida en la edición anterior, es ahora aplaudida por los pilotos por su adaptación para este Dakar 2024, que promete acción desde el comienzo.