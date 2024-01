IndyCar Series: carrera especial en Thermal Club

Mark Miles, presidente y CEO de Penske Entertainment, compañía propietaria de la IndyCar Series, aseguró que la carrera no válida por el campeonato que tendrá lugar en el circuito de Thermal Club no está pensada para todos los aficionados, sino para un selecto grupo de espectadores.

La instalación privada, situada a las afueras de Palm Springs, en el estado de California, albergaría el 24 de marzo un evento especial hecho especialmente para la televisión en su circuito de 17 curvas y 3,067 millas, con un premio de un millón de dólares al ganador, tras una prueba abierta y las clasificaciones del viernes y el sábado, 22 y 23 de marzo.

Además, se reveló que habría un número limitado de entradas disponibles, lo que a su vez causó revuelo entre los aficionados.

El pasado 20 de octubre se pusieron a la venta silenciosamente 2.000 entradas a razón de 2.000 dólares cada una, sin que ni la serie ni el circuito realizaran ningún anuncio al respecto.

La compra de una entrada proporciona al asistente una experiencia VIP de tres días, con acceso a los boxes y asientos que ofrecen "una vista premium de la pista", según el portal de transferencia de entradas.

Junto con el estacionamiento "se incluye el almuerzo diario, con muchos de los mejores food trucks de la zona, así como otras opciones de comida in situ, incluyendo cerveza y vino".

Hubo un amplio espectro de reacciones entre los aficionados en las redes sociales. Algunos han reconocido que este acontecimiento único es una forma de que el deporte gane posibles socios y adquiera más salud comercial, mientras que otros han expresado su frustración por la discriminación económica.

"Creo que no hicimos un gran trabajo de posicionamiento y explicación sobre la competencia", reconoció Miles en declaraciones al sitio oficial de la categoría.