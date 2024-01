Boca se acerca a Kevin Zenón

Boca no baja el pie del acelerador en el mercado de pases y busca destrabar las negociaciones para cerrar al segundo refuerzo: Kevin Zenón. Desde hace ya algunas semanas el Consejo de Fútbol negocia con la dirigencia de Unión de Santa Fe para intentar concretar el pase, pero por el momento existen algunas "diferencias", según reconoció el propio presidente del Tatengue en diálogo con TyC Sports.

"Es una decisión de Boca", fue la frase con la que Luis Spahn sintetizó cómo están las negociaciones entre ambas instituciones. Ahondando en los detalles, explicó: "Tenemos una diferencia entre nuestra solicitud y lo que ofrecieron; si bien no es chica, tampoco es grande: Boca nos ofreció 3 pero queremos 4 millones de dólares por el 80% de Zenón".

"La idea es quedarnos con una parte, pero si mejoran la oferta podemos vender el 100%. Nosotros con retener un 20% estamos satisfechos. Ofrecimos recibir un % de pago de Luna Diale, que nos cedan un 25% para no pedirles más dinero; inclusive trasladar cuotas para el año que viene", concluyó Spahn.



UNIÓN SUMÓ UN DEFENSOR JUVENIL DE BOCA

Valentín Fascendini, juvenil de Boca Juniors que ganó casi todo jugando en las Inferiores, será la nueva incorporación de Unión de Santa Fe. De ganador de la Copa Libertadores e Intercontinental Sub-20, a quedar libre inexplicablemente para jugar en el equipo del Kily González

.El Xeneize había realizado una oferta económica para quedarse con el marcador central, pero la del Tatengue fue superior y por eso la balanza se terminó inclinando hacia el equipo santafesino, donde se incorporará en las próximas horas para firmar por tres años.