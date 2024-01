Dos nuevos detenidos en el marco del “Caso Spaggiari”

En horas tempranas de la mañana de ayer, la causa de presuntas estafas múltiples conocida como “Caso Spaggiari”, tuvo movimientos a nivel policial.

Es que apenas comenzada la mañana, por disposición del fiscal que investiga la causa, Dr. Guillermo Loyola, se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Rafaela con hallazgos positivos para la causa.

Según pudo recabar LA OPINIÓN de fuentes judiciales consultadas, en los allanamientos se habría producido el hallazgo y secuestro de elementos de interés para la causa, y se produjo la detención de dos personas, que serían nuevos imputados en el legajo de investigación.

Estos nuevos imputados, de los cuales no trascendió su identidad, serían parte integrante de la asociación ilícita dedicada a cometer los fraudes en carácter de miembros.

En los plazos de ley, es decir inminentemente, el fiscal Loyola citaría a los dos nuevos detenidos a presentarse en Tribunales para su correspondiente audiencia imputativa.

Recordemos que por esta causa –por haberlo así dispuesto el juez Gustavo Bumaguín- ya se encuentran detenidos con prisión preventiva en carácter de jefes los hermanos Fernando Luis S. y Matías Germán S. por el tiempo que dure el proceso, y con prisión preventiva domiciliaria su madre Mirta Ofelia C. En tanto que otras seis personas se encuentran en libertad bajo reglas de conducta, en carácter de miembros de la asociación ilícita.

Al momento de las audiencias imputativas de los antes mencionados se barajaba en las oficinas del fiscal Loyola, un número de 173 denuncias (a fines de octubre).

Según averiguó en la víspera este Diario actualmente ya serían alrededor de 500 las denuncias realizadas en total.



EL CASO

El Grupo Spaggiari, inició sus actividades dedicándose a las operaciones inmobiliarias, pero con el tiempo se amplió a los rubros de la construcción y venta de insumos para la construcción para finalmente dedicarse a las operaciones financieras en moneda extranjera.

En la audiencia imputativa realizada el miércoles 25 de octubre del año anterior, ocho personas relacionadas con la firma fueron imputadas por el juez Gustavo Bumaguín por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas, estas últimas en la modalidad conocida como “estafa piramidal” o “sistema Ponzi”.

Los ocho imputados fueron detenidos en el marco de allanamientos realizados en Rafaela y alrededores; y cabe destacar que de esos ocho, tres son mujeres y cinco son hombres.

Las mujeres fueron identificadas como Mirta Ofelia C. –madre de los principales imputados- de 71 años; Carolina Rocío S. de 22 años y Myriam Marcela B. de 54 años. Por su parte, los hombres son Matías Germán S. de 45 años; Fernando Luis S. de 48 años; Germán Darío G. de 49 años; Cristian Ezequiel C. de 39 años y Gabriel Lorenzo U. de 56 años y radicado en Sunchales.

Los hermanos Matías Germán S. de 45 años y Fernando Luis S. de 48, presentan la situación más comprometida ya que se les atribuyó la asociación ilícita en carácter de Jefes, mientras que a las otras seis personas se les endilgó el mismo delito pero como miembros. Además, a las ocho personas se les atribuyó la autoría de estafas reiteradas, según surgió en la misma audiencia imputativa.