Atlético debutará en Mar del Plata

A un mes del comienzo del torneo, la Primera Nacional ya tiene fixture y Atlético de Rafaela conoce sus rivales en un certamen donde intentará ser nuevamente gran protagonista. Se trata de un campeonato que tendrá un equipo más en relación a 2023, motivo por el cual estarán los interzonales, y en el caso del elenco dirigido por Ezequiel Medrán tendrá en esa condición a San Martín de San Juan en la fecha 13.

Tras la realización del sorteo ayer por la tarde en el predio "Lionel Messi" de la AFA en Ezeiza, el debut para el elenco Celeste será el fin de semana del 4 de febrero visitando a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio José María Minella, en tanto que una semana después recibirá en el estreno de local a Mitre de Santiago del Estero.

Seguramente, algunos se preguntarán cómo al estar Colón de Santa Fe en la misma zona -la B- no fue el elegido, siendo la respuesta que el Sabalero tendrá como "clásico" en la categoría a Patronato de Paraná. El duelo entre Atlético y el conjunto que tendrá la dirección de Iván Delfino será en la penúltima fecha.



OTROS DATOS

En este campeonato no habrá parate por la Copa América. La otra gran novedad es que habrá emparejamientos que se jugarán ida y vuelta. Los 38 equipos que compondrán la competencia fueron divididos en dos zonas (A y B) de 19 equipos, donde jugarán todos contra todos en formato ida y vuelta. Comenzará el primer fin de semana de febrero y habrá dos ascensos a la Liga Profesional de Fútbol: uno para el ganador de la final entre los punteros de cada grupo y el restante mediante el Reducido.

Por otra parte, los descensos serán tres: el último equipo de cada zona, sumado al perdedor del desempate entre los anteúltimos. Cabe destacar que las parejas previamente asignadas para separar las zonas, al igual que en los últimos años, se elaboraron teniendo en cuenta criterios de cercanía geográfica, logística y varios otros puntos.

Otro punto en el cual hubo modificaciones es que, por pedido de los clubes, se evitarán las fechas entresemana.



LOS RIVALES DE ATLETICO

Fecha 1: Aldosivi (V).

Fecha 2: Mitre (L).

Fecha 3: Gimnasia y Tiro de Salta (V).

Fecha 4: Gimnasia de Mendoza (L).

Fecha 5: Nueva Chicago (V).

Fecha 6: Deportivo Morón (L).

Fecha 7: Temperley (V).

Fecha 8: Brown de Adrogué (L).

Fecha 9: Almagro (V).

Fecha 10: Defensores (L).

Fecha 11: Chaco For Ever (V).

Fecha 12: San Telmo (L).

Fecha 13: San Martín de San Juan (V).

Fecha 14: Deportivo Madryn (V).

Fecha 15: CADU (L).

Fecha 16: Atlanta (V).

Fecha 17: Almirante Brown (L).

Fecha 18: Colón de Santa Fe (V).

Fecha 19: Estudiantes de Río Cuarto (L). En la revancha se invierten las localías.



FECHA INICIAL COMPLETA

Zona B: Dep. Morón vs. Brown de Adrogué; Nueva Chicago vs. Almagro; Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Belgrano; Gimnasia y Tiro de Salta vs. Chaco For Ever; Mitre de Santiago del Estero vs. San Telmo; Aldosivi de Mar del Plata vs. Atlético de Rafaela; Estudiantes de Río Cuarto vs. Dep. Madryn; Colón vs. Defensores Unidos de Zárate; Almirante Brown vs. Atlanta. Interzonal: Quilmes vs. Temperley.



SOBRE EL PLANTEL

Mientras la Crema sigue esperando por más incorporaciones, ayer trascendió un rumor desde Rosario que Central podría reflotar el interés por el marcador central Agustín Bravo. Por otra parte, en las próximas horas Instituto oficializaría al arquero Marcos Peano, que culminó su vínculo con la Crema el 31 de diciembre.