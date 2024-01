Aumenta un 65% la RTO en la provincia

Un requisito fundamental vinculado a la documentación de los vehículos y necesario para circular es la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). A partir de este jueves, realizarla pasará a costar un 65% más del valor actual. Según datos estadísticos relevados desde las cámaras a nivel provincial, solo uno de cada tres automóviles la tiene hecha. Hasta el momento, la RTO para autos o pickup particulares costaba $13.000 en Santa Fe. A partir de este jueves saldrá 21.000 pesos.

Dicha suba de precio se relaciona al fuerte aumento del combustible que se dio en las últimas horas. En este sentido, la forma de actualizar los valores se da cuando la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) establece un Precio Único del Servicio, fijado en Unidades Fija (UF). Cada Unidad Fija (UF) equivale al precio que publica mensualmente la Agencia Provincial de Seguridad Vial correspondiente a un (1) litro de nafta súper de las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino de Santa Fe.

En relación a dicho aumento, el director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, Carlos López, explicó: “A partir de este jueves va a costar $21.000, el aumento se produce porque subió el precio de la nafta. Cuando cambia el precio de la nafta se mueve todo lo demás: la UF, el valor de la RTO y las multas. La UF es la unidad de medida que tiene la provincia. La RTO tenía un precio atrasado, por ahí aumentaba la nafta pero no se aplicaba".

Por esto, el valor de la RTO quedó valuado en 33 UF, es decir, 33 litros de nafta súper. Los incrementos en los talleres se dan casi en forma automática cuando sube el combustible. La última que tenía vigencia era de mediados de diciembre.

Según relevamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el estado de los vehículos incide entre un 20 y un 25% en las causas de los accidentes. Estas infracciones mencionadas contienen como monto a las Unidades Fijas, lo que se traduce en el parámetro fijado para monetizar la infracción en relación al litro de nafta súper. Con esto, 300 unidades fijas, la menor multa posible, correspondería al valor de 300 litros de nafta súper, lo que actualmente suma más de $250.000.

El resultado de la RTO puede ser aprobado, condicional o rechazado. El condicional ocurre por ejemplo, cuando una persona no se da cuenta que se le quemó una lámpara, por lo que se lo manda a arreglarla para que regrese y confirme que el problema se resolvió. Con respecto a esta fecha, que por las vacaciones es la que más frecuencia tiene “no varió demasiado, pero bajó un poco en comparación con el año pasado”, reveló López. Y además, agregó: “Los rechazos alcanzan entre el 10 y 15%”. En la provincia de Santa Fe existen 28 centros de inspección, móvil. En la ciudad y zona hay tres, uno en Santa Fe, uno en Recreo y el otro en Santo Tomé. Donde no hay talleres de revisión técnica porque no se justifica la inversión existe un camión que la CCIV envía para poder atender la demanda, sobre todo en el norte de la provincia.