El litro de la nafta súper en Rafaela se va acercando a los 1.000 pesos

Año nuevo, precios nuevos. Las petroleras pusieron primera en la madrugada de este miércoles en el arranque del 2024 y aplicaron un aumento de los combustibles en sus estaciones de servicio en un 27% promedio en todo el país. En muy poco tiempo, los precios se multiplicaron luego de la eliminación de los acuerdos oficiales que finalizaron a mediados de octubre y el calendario electoral con el contundente triunfo de Javier Milei y su llegada a Casa Rosada.

Para dimensionar el salto en los precios que sufrió el litro de nafta -que estuvo pisado en gran parte del 2023- podríamos tomar los valores desde octubre a la actualidad. Desde el día posterior al domingo 22/10 -que se celebraron las Elecciones Generales en la Argentina- hasta hoy, el litro de nafta que vende YPF subió 168% en la provincia de Santa Fe y pasó de $301 a $806 en poco más de 70 días, lo que representa una suba de casi un 170% desde las elecciones de octubre.

YPF se sumó a partir de la 0 hora de ayer a las petroleras Shell y Axion que ya habían aumentado su comercialización que entre el 25 y el 27% los combustibles líquidos. Este aumento, el primero de este nuevo año, se suma al del 12% a fines de noviembre y al del 37% a mediados de diciembre. Cabe señalar que en el 2023 los combustibles tuvieron un aumento acumulado que supera el 250% anual.

Así, el litro de nafta súper en los surtidores de Rafaela se va acercando al valor de un dólar, y ya cuesta entre 806 y 840 pesos. De esta manera, los precios de los combustibles en nuestra ciudad quedaron de la siguiente manera:

* YPF: Nafta Súper $806; Nafta Premium $969 y Gasoil Premium $999.

* Axion: Nafta Súper $840; Nafta Premium $999; Gasoil $935 y Gasoil Premium $1.065.

* Shell: Nafta Súper $834; Nafta Premium $978; Gasoil $926 y Gasoil Premium $1.061.

Cabe destacar que tal como lo adelantó LA OPINION en su edición de hoy, durante la noche del martes y en la previa, conocida la noticia del aumento aplicado, se formaron largas filas de autos en alrededores de las estaciones de servicio rafaelinas, de alrededor de dos cuadras, donde la mayoría tuvo que esperar alrededor de 40 minutos para poder cargar combustible. Con estos valores, llenar el tanque de 50 litros de un auto promedio, con nafta super en Rafaela, sale aproximadamente más de $40.000, todo un golpe al bolsillo

Sobre este nuevo incremento de los combustibles, Alberto Boz, presidente de la Federación de Expendedores de Naftas del Interior, destacó: "Esta suba viene a completar lo que los CEOS manifestaban, que a nivel producto faltaba el desfase de los precios aún tenía una diferencia de entre 20 a 25%, dependiendo de la zona del país donde se encuentre. En la nuestra, el aumento fue de entre 22 y 24 por ciento". Por otro lado agregó: "La suba es para mantener el dólar oficial y el costo de barril de crudo además del aumento en la última semana lo que es el biodiésel y el bioetanol, con lo cual de manera obligatoria se hacen los cortes. La pregunta del millón sigue siendo qué pasará el 1 de febrero, ya que vence el decreto que viene prorrogando la actualización de los impuestos internos o de carga impositiva nacional que lleva dos años y un trimestre sin modificaciones, por lo cual veremos qué es lo que decide con ello este nuevo gobierno. Esto representaba en su momento un 25% sobre el valor final del precio, al día de hoy representaría un 10% ya que el combustible aumentó 90%".

Al ser consultado si con esta suba el combustible se acerca al precio real del que se hablaba, resaltó: "Es el precio que debe valer el combustible en esta parte de América del Sur, entre 90 centavos de dólar o 1,10 dólares, con las variables al día de hoy algo que asegura por un lado la producción argentina y la importación de lo que no necesitamos ya que el país necesita importar entre un 12 o 20 depende como se muevan las cosechas para importar gasoil con todas las refinerías trabajando a pleno". Sobre la carga de combustible y los aumentos constantes afirmó: "Sabemos que la demanda es inelástica, es decir que nadie consume por puro placer pero lo que sí se está notando es la migración de los combustibles premium a los regulares y una cierta retracción de demanda, para ajustar su economía familiar a los nuevos aumentos".



ACTIVIDAD INSOSTENIBLE

Un nuevo aumento de combustible golpea el bolsillo de los argentinos, y su impacto se nota en el traslado a precios de diversos sectores. Sin embargo los transportistas argentinos señalan que "es imposible" que el incremento de la nafta se vea reflejado en las tarifas, por lo que el negocio se vuelve cada vez menos rentable. "Es imposible trasladar todos estos aumentos de combustibles a la tarifa, por lo que vamos perdiendo utilidad, y perder utilidad significa descapitalizarse. Es pensar que no se puede renovar, ampliar o mantener la flota", expresó Santiago Carlucci, Presidente de Transportistas Unidos de la Argentina (Tuda). Carlucci indicó que "la carga general cuesta por lo general como mínimo un litro de combustible premium por km recorrido", pero que "no se pudo subir porque las empresas no pueden pagar más". "Dicen que el producto final luego no se consume. No estamos tan seguros de eso, el transporte representa un 5% o 6% del valor, pero esa es la excusa", señaló por LT10. Con respecto a la relación con el nuevo gobierno nacional, el presidente de Tuda expresó que "en este momento. como se está reconfigurando todo, aún las primeras reuniones formales no están", y que esperan "que se conforme la cúpula de transporte y que nos de la posibilidad de sentarnos en la mesa y exponer la realidad del sector". "A raíz de la suba de combustibles suben los hidrocarburos, las cubiertas, los filtros, se vuelve insostenible la actividad", relató. Carlucci dijo que los transportistas están acostumbrados a competir, ya que "en el sector siempre se compite con el privado y tenemos que presupuestar los servicios", pero también expresó que "toda actividad que no esté regulada termina habiendo un abuso, porque competís por precio y no por calidad de servicio".

Por su parte, el titular de la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario (ATCR), Alfredo Guagliano, afirmó este miércoles que “en la estructura de costos el combustible representa un 40%, por lo cual, este incremento (de un 27% en las naftas) se trasladará a los precios de góndola en un 10%”. En declaraciones al programa "Todos en la Ocho", Guagliano dijo que el aumento del 27% registrados entre la noche del martes y este miércoles "va a impactar muchísimo en los precios, en la estructura de costos el combustible representa un 40% y por lo general se paga al contado. Este incremento se va a reflejar a partir del día 15 de enero, sobre todo en empresas cerealeras e industrias”. “Es muy difícil toda esta situación, si en nuestros costos la nafta representa un 40% y eso aumenta un 27%, el problema es grave", destacó, al tiempo que explicó: "El combustible no solo tiene que ver en la logística, sino también en la producción. Para nosotros esta suba es terrible. Mínimamente notaremos un aumento del 10% para los alimentos en góndola”.



LO QUE VIENE

Desde noviembre la gestión anterior decidió postergar el aumento de los impuestos que impactan sobre el precio de los combustibles, que estaba previsto para ese mes. Si Javier Milei decide no renovar la prórroga prevista, los nuevos incrementos llegarían en febrero de 2024 impactando en surtidor ya que las variaciones tributarias se trasladan en forma directa a los precios finales de la nafta y el gasoil. Según un estudio efectuado por la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos (Cecha) en base a información provista por la Secretaría de Energía y las propias compañías petroleras, en la Argentina hay 5.274 de Estaciones de Servicio, dividido en 10 marcas: YPF (1.606 estaciones en todo el país); Shell (843); Axion energy (566); Puma (336); DAPSA (152); Gulf (88); Refinor (77); Voy con energía (21) y Oil (1). Mientras que las estaciones de líneas blancas suman 1.584.