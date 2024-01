¿Por qué cayó la matrícula de alumnos de la Vecchioli?

El interrogante planteado en el título quedó flotando en el Concejo Municipal luego de la reunión que los ediles mantuvieron ayer con la delegada Regional de Educación, Delia Colussi, y el coordinador Pedagógico de la Delegación Regional III de Educación, Hernán Ardiles, para analizar la insuficiente cantidad de bancos para ingresantes a primer año en tres escuelas secundarias de la ciudad.

El planteo inicial fue impulsado, a través de una nota presentada ante el Concejo, por un grupo de madres de egresados de escuelas primarias de la ciudad. Sucede que el pasado noviembre, el problema sobre el ingreso a escuelas secundarias se puso sobre la mesa nuevamente, ya que 160 alumnos inscriptos en las instituciones educativas de nivel medio Nº 428 "Luisa Raimondi de Barreiro" (Nacional), N°204 "Domingo de Oro" (Normal) y N°460 "Guillermo Lehmann" (Técnica) quedaron sin lugar tras la realización de un sorteo, teniendo que ser reubicados en otros establecimientos escolares.

Fue el presidente del Concejo Lisandro Mársico el que dio inicio al diálogo diciendo: “Nosotros recibimos permanentes reclamos porque no hay suficientes lugares. Nos parece que un principio de solución podría ser generar espacios como por ejemplo abrir el turno tarde en la escuela Nacional; en la Normal no es posible porque ya está la primaria, y la Técnica ya funciona con los dos turnos. Bancos hay en otras escuelas, pero los padres plantearon el tema de las modalidades que sus hijos eligen, la relación entre compañeros y la cercanía a los establecimientos educativos”. Por otra parte, recalcó que facilitar el ingreso a las escuelas que elijan por cercanía, promovería la correcta circulación vial y la seguridad.

Al respecto, Colussi comentó que, contrario a esta situación donde la demanda supera la oferta de bancos disponibles, se presenta el caso de la Escuela N° 429 "Mario Vecchioli" (Comercio) con una matrícula muy baja, lo que obliga a evaluar de qué manera evitar que se pierdan esos cargos docentes. A su vez señaló que se analiza generar un nuevo espacio en el turno tarde en la escuela Nacional (que ahora funciona solo a la mañana).

“Esta problemática nos llegó por medio de notas firmadas por los padres de los alumnos que quedaron afuera del sorteo y por iniciativa también de los supervisores. El tema es que tenemos una escuela como la Vecchioli con una muy baja matrícula y un montón de cargos, que nos están sosteniendo en un hilo y creo que primeramente deberíamos tratar de cubrir esa situación. Hay cursos de 10 o 15 alumnos en primer año que sostienen la estructura educativa en esa institución", sostuvo Colussi.

Ante este escenario, concejales consultados por este Diario admitieron que el Ministerio de Educación deberá rever qué sucede en la Escuela Vecchioli para que cada vez menos familias quieran enviar a sus hijos a estudiar la secundaria a ese establecimiento. "¿Una cuestión de seguridad? ¿Un tema de calidad educativa? ¿O será un problema de dirección?", planteó un concejal en los pasillos tras el encuentro.

Colussi adelantó que la nueva gestión "evaluará la posibilidad de abrir en la Nacional un primer año por la tarde con una nueva modalidad ligada al Observatorio Astronómico, que haría factible la puesta en marcha del mismo con todo lo que ello implica, por ejemplo, las visitas guiadas”. De todos modos, moderó las expectativas al aclarar que es solo un proyecto, que todavía no es seguro porque se está evaluando y aún no fue elevado a los superiores. “No creo que nos permitan abrir un nuevo primero con una modalidad ya existente”, deslizó la delegada, justificando el proyecto de esta nueva modalidad (aún sin nombre) relacionada al Observatorio de la ciudad ubicado en esa institución.

En un momento de la conversación, la concejal Carla Boidi hizo referencia al comentario de los padres sobre el mérito de sus hijos, y que eso podría facilitar el ingreso a los establecimientos elegidos, a lo cual, tanto la delegada, como Ardiles hicieron referencia al Decreto Provincial N°0181 que establece el orden de prioridades para inscribir a los aspirantes, sin hacer mención al mérito, a saber: a. Alumnos procedentes de la Escuela Primaria que funciona articuladamente y en el mismo edificio de la Escuela Secundaria; b. Aspirantes con lazos de parentesco con el personal de la Escuela hasta con el segundo grado de consanguinidad; c. Hermanos de alumnos pertenecientes al Establecimiento; d. Aspirantes en general.

Ardiles, por su parte, comentó su apreciación -que coincidió con la de los ediles - que tanto las escuelas Nacional, Normal y Técnica están "un poco de moda", dando a entender que son las más elegidas ahora, como lo han sido otras en otros momentos. A su vez, comentó lo que les dijo a los padres cuando fueron a hablar a la Regional: “Que traten de no transmitir a sus hijos esta situación como dramática, ya que esto puede provocar en ellos estar mal predispuestos ante el ingreso a otro establecimiento”. También, comentó que días atrás, conversado con el Ministerio de Educación de la Provincia, se instó a que en Rafaela se trabaje para que las escuelas tengan la misma impronta y calidad educativa. “Sería una medida para paliar esta situación, poder refuncionalizarlas, y generar la misma calidad educativa en todas para evitar esta tendencia a elegir una u otra escuela”.

Opinó lo mismo el concejal Augusto Rolando: “Sería bueno trabajar en el prestigio de todas las instituciones educativas de la ciudad, mejorar lo que tenemos”.

Opiniones más, opiniones menos, coincidieron todos en que, más allá de las posibilidades de abrir nuevas modalidades o turnos, se debería trabajar en que todas las escuelas tengan la misma calidad educativa sin descuidar lo edilicio, como así también tratar de elaborar un diagnóstico de las modalidades más elegidas entre los jóvenes.

Para cerrar, el presidente del Concejo instó a que la información desde la Regional III siga siendo fluida y abierta, porque va a ayudar a dar solución a los planteos de los vecinos de la ciudad. El delegado, por su parte, agradeció a los ediles la invitación y expresó que, desde su parte, la idea es seguir trabajando de esta manera, en conjunto.