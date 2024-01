Primera reunión entre el gobierno y AMSAFE

Las negociaciones salariales del sector docente de la provincia de Santa Fe se iniciarán este jueves con una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo y un sector de la dirigencia gremial adelantó que planteará que los salarios tengan un ajuste mensual de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno provincial citó para las 11 a los representantes de los gremios de maestros de escuelas públicas, técnicas y privadas con la idea de lograr un acuerdo que permita comenzar las clases el 26 de febrero y así garantizar el objetivo de llegar a 192 días de clase en el año.

Cabe destacar que en este verano se cumplirán 12 años desde que el ciclo lectivo no comienza como se estipula en nuestra provincia, ya que los gremios se han hecho muy fuertes en el último tiempo y sus planteos no terminan siendo del todo cumplidos, por lo que las clases siempre deben esperar. No obstante, las negociaciones se dan en un contexto complejo debido a que la aceleración de la inflación puso en guardia a los dirigentes gremiales, en tanto el Gobierno sostiene que además del aumento de precios se deben tener en cuenta las finanzas públicas.



SE DEFINIRÁN CRITERIOS

En ese sentido, el ministro de Educación, José Goity, adelantó que en la primera reunión no habrá una oferta concreta debido a la dificultad de proyectar un porcentaje. En declaraciones a radio Aire de Santa Fe, el funcionario adelantó que será "una primera reunión en donde vamos a definir algunos criterios para charlar". "Porcentajes todavía no hay, porque es muy difícil proyectar con la incertidumbre económica y por la incertidumbre en cuanto a las capacidades de la provincia", indicó Goity. De todas formas, el ministro admitió que “la devaluación y la escalada inflacionaria puso a los trabajadores en situaciones difíciles”, contexto en el que “los docentes no son la excepción”.

Posteriormente, el funcionario consideró que Santa Fe está “ante una emergencia educativa, y más especialmente en lo que hace a lectoescritura y cálculos matemáticos”. Por ello, dijo, es que la gestión de Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura una ley al respecto. En cuanto a la no repitencia, opinó que “como remedio fue muy malo y no solo que no resuelve el problema sino que lo agrava”. “Hay estudios pedagógicos que plantean que la repitencia no resuelve el problema de aprendizaje. Que un chico repita no garantiza que tenga mejores aprendizajes y en términos económicos es costoso para el Estado. No es una solución. Pero eso no significa que esto se puede resolver de cualquier manera. Dejando pasar un chico sin evaluarlo claramente no es la solución”, sostuvo. Además, consideró que “no evaluar y acreditar un conocimiento que no está certificado termina dando un mensaje de no esfuerzo y vulnerando la autoridad docente; porque la autoridad docente no es disciplinaria, sino del conocimiento”.

Sobre la Escuela media sostuvo que “si nosotros queremos reformular la escuela media tenemos que empezar a ver cuáles son los problemas”, indicó Goity, y enumeró: “uno es que está carente de sentido: alumnos, padres y a veces docentes no se lo encuentran; y otro elemento es que tiene que ser útil, tiene que darme herramientas para el paso posterior, que me permitan tener buenos resultados en lo que viene”. “Si nosotros empezamos a dotarla de utilidad y el alumno la toma como significativa y asume que eso le va a reportar algún beneficio, yo estoy seguro de que vamos a empezar a modificar el estado de cosas en la escuela media”, concluyó.

Y a la hora de analizar sus objetivos vinculados a la paritaria docente, remarcó: “nuestra primera prioridad es que los chicos aprendan”. “La paritaria tiene sentido para encontrar las mejores condiciones para lograr los mejores aprendizajes. Si la paritaria solo sirve para una hora más o una hora menos, un salario más o menos, tenemos un problema porque en definitiva termina siendo autorreferencial y no conecta con el fin último”, consideró. “Luego, obviamente hay cuestiones que son particulares: el salario, las condiciones de trabajo, el ordenamiento y la administración del sistema”, continuó. “Tenemos dos cuestiones”, finalizó: “lograr el mejor acuerdo salarial para que los docentes en función de las posibilidades reales y materiales de la provincia tengan el mejor sueldo posible y que vayamos mejorándolo en el tiempo; y por otro lado cómo administramos más eficientemente los recursos, porque claramente son escasos y entramos en un período en el que van a ser más escasos aún. Así que por ahí pasa el desafío”.



LA POSTURA DE AMSAFE

En tanto, desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), el gremio mayoritario, adelantaron que plantearán un incremento del 100% y la Delegación Rosario piensa en un ajuste mensual para no perder poder adquisitivo ante la inflación. En esa línea, el secretario gremial de AMSAFE Rosario, Juan Pablo Casiello, adelantó que de no implementarse "un mecanismo de ajuste mensual", los trabajadores van a "perder". En las paritarias del año anterior, los gremios pactaron con el Gobierno una cláusula automática que ajustaba los salarios de acuerdo a la evolución del IPC, no obstante lo cual Casiello aseguró que "de los 12 meses que pasaron, en 11 perdimos con la inflación y empatamos solamente en uno". Será anfitrión de la reunión el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, quien citó a los representantes de AMSAFE, del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).



ESPERAN ATE Y UPCN

Mientras los docentes calientan motores para sentarse en la primera reunión paritaria de este jueves 4, los sindicatos estatales de Santa Fe aguardan el llamado de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Según confirmaron desde ATE y UPCN, aún no hay una fecha fijada para el primer encuentro, ni tampoco tuvieron contactos oficiales por el tema. La postura de los gremios es prestar atención a lo que ocurra con Amsafe y Sadop. En un contexto nacional en que la crisis económica va escalando, la Casa Gris elige moverse con cautela. Una de las máximas aspiraciones de la nueva gestión es que se empiecen las clases en tiempo y forma y se cumpla el ciclo lectivo completo, es por eso que se le dio “prioridad temporal” al sector docente. En otro andarivel gremial, el de los y las estatales, aguardan el llamado, pero sin demasiado apuro, ya que antes de realizar algún movimiento, esperan ver qué ocurrirá con la inflación. En UPCN aseguran que miran de cerca lo que ocurra en la órbita nacional. A su vez, el acuerdo que rige actualmente contempla una cláusula de actualización para el mes de diciembre. El porcentaje de aumento se sabrá una vez que salga la cifra de IPC que brinda el IPEC y eso se cobrará en febrero con el mes de enero. Es decir, que una vez que se sienten a negociar, lo harán para el sueldo de febrero en adelante. Los gremios estatales concuerdan en que el objetivo primordial será que “el poder adquisitivo no pierda frente a la inflación”. En ATE consideran que la “cláusula gatillo”, es decir, la actualización mensual del salario que siga el ritmo de la inflación, es una de las alternativas. Sin embargo, ninguno de los dos sindicatos se cierra a esa posibilidad. Saben que serán negociaciones complejas y se preparan para eso. “Acuerdos de corto plazo”, vaticina un gremialista.