Los Círculos de Calidad aplicados a Capital Humano

Por Alejandro Bertorello*



Contar con Círculos de Calidad le proporciona a la organización y a las personas una buena salud laboral con el desafío constante de mejora, por lo que suele ser un factor motivacional de alto impacto. Es por ello que este artículo propone que se evalúe la implementación para Capital Humano.

La metodología de Círculos de Calidad favorece que el desarrollo en mejora continua sea consistente y sostenible en el tiempo, con objetivos claros y cuantificables.

Cuando se decide comenzar a explorar el trabajo en Círculos de Calidad, lo que se hace es comenzar a reunir personas con interés en realizar aportes de manera voluntaria en mejora continua. Pueden ser personas que trabajen en el mismo sector o no, pero que luego reportarán a sus superiores las conclusiones a las que arriben. Debe mantenerse una frecuencia de trabajo sostenida en el tiempo.

Los principios que sustentan a los círculos de calidad son:

• Fomentar el trabajo en equipo.

• Nadie conoce tanto el trabajo como la persona que lo realiza cotidianamente.

• Las ideas individuales siempre son inferiores a las ideas del grupo.

Lo que se busca con esta metodología es:

• Contribuir a mejorar y desarrollar la empresa.

• Respetar el lado humano de las personas apostando a un ambiente de trabajo integrador y satisfactorio.

• Potenciar a cada persona su talento para el mejoramiento continuo.

El hecho de que la participación sea voluntaria es fundamental para que se genere el sentido de pertenencia y no se trabaje por imposición.

El papel de un Círculo de Calidad es:

• Identificar problemas.

• Seleccionar el problema de mayor importancia.

• Hacer que el círculo investigue dicho problema.

• Encontrar las soluciones.

• Sugerir las medidas correctivas.

• Exponer el problema con las potenciales soluciones.

Esta técnica resulta muy utilizada por las organizaciones que quieren enfocarse en la gestión por procesos, ya que se busca una permanente observación con ojos críticos teniendo siempre por guía el mejoramiento continuo.

Objetivos de los Círculos de Calidad

1. Propiciar un ambiente de colaboración y apoyo recíproco en favor del mejoramiento de los procesos operativos y de gestión.

2. Fortalecer el liderazgo de los niveles directivos y de supervisión.

3. Mejorar las relaciones humanas y el clima laboral.

4. Motivar y crear conciencia y orgullo por el trabajo bien hecho.

5. Concientizar a todo el personal sobre la necesidad de desarrollar acciones para mejorar la calidad.

6. Propiciar una mejor comunicación entre los trabajadores y los directivos o gerentes.

7. Dar a conocer los avances y obstáculos a vencer para lograr una mejora constante.

La propuesta para comenzar a trabajar en este tema es designar el Facilitador dentro de la empresa y que sea la persona que se ocupe de comenzar las gestiones relacionadas a la formación del círculo. La perspectiva es que con el paso del tiempo puedan ir desarrollándose círculos acordes a las necesidades. Con esto, podría garantizarse que se trabajaría de manera continua y sistemática en la mejora.

Deben diseñarse los indicadores que mostrarán la situación actual y los objetivos, de manera que pueda hacerse un seguimiento estratégico. La propuesta en este punto es que se trabaje en conjunto con el área de IT para programar esos indicadores y se defina la mejor manera de visualizarlos.

Finalmente, desde la compañía se debe hacer mucho esfuerzo por sostener la metodología y luego tratar de implementar las sugerencias provenientes de los círculos de calidad, esto fomentará que en el ambiente se respire la relación ganar-ganar entre todas las partes y sea otro punto más que se sume al trabajo motivacional de las personas.

El objetivo de sugerir este tipo de metodología para Capital Humano, es ir de menos a más en el camino de la transformación, y el enfoque se recomienda que sea con personal propio de la empresa. Esto permitirá un alto involucramiento de las personas y garantizará la transversalidad de la incumbencia. Seguido a esto, debería realizarse un programa de incentivos que destaque a los equipos que alcancen los objetivos. Un ejemplo puede ser que se conforme un círculo de calidad para trabajar en la reducción del ausentismo.

Resulta de especial interés dejar en claro que el impacto de los círculos de calidad propuestos debería verse reflejado en el trabajo de mejora continua, siendo éstos el inicio de metodologías como la Resolución Estructurada de Problemas (PDCA) mediante la Hoja A3.

También se debe tener en cuenta que los círculos de calidad llevan aparejada la capacitación interna del personal involucrado. Esto se piensa como mejora en las habilidades de las personas y en el incremento de la intelectualidad de la compañía.



(*) Ingeniero Industrial- Especialista en Industria y Transformación Digital. Docente de Dirección Estratégica de la Lic. en Recursos Humanos, UCES Rafaela.