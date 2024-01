Costas inició ciclo en Racing

Gustavo Costas comenzó ayer su tercer ciclo como entrenador de Racing, con las incorporaciones ya confirmadas asistiendo a la práctica en Avellaneda, mientras que otros futbolistas que no seguirán no participaron del ensayo.

En el predio Tita Mattiussi, que el mismo técnico visitó más temprano para entablar relación y contacto con los trabajadores de la entidad que se desempeñan allí, se inició el período 2024 para una Academia, que tiene como objetivos tratar de figurar lo más arriba posible en la triple competencia que encarará en este semestre: Copa de la Liga, Copa Argentina y Conmebol Sudamericana.

El emblemático ídolo de la institución, de 60 años, tomó el timón en reemplazo de la dupla compuesta por Sebastián Grazzini-Ezequiel Videla, que se hizo cargo del equipo albiceleste cuando Fernando Gago otorgó un paso al costado.

Los delanteros Maximiliano Salas (Palestino, de Chile) y Adrián Martínez (Instituto de Córdoba) dijeron presente y estuvieron en la práctica inaugural.

El también atacante Santiago Solari (Defensa y Justicia), cuya incorporación ya está garantizada, se unirá a la nómina una vez que finiquite los exámenes médicos de rigor.

En cambio, la novedad saliente se comunicó pasado el mediodía, cuando el atacante Nicolás Reniero, que tuvo un fugaz paso a préstamo en Tigre durante el pasado semestre, tomó nota de que no será tenido en cuenta por el entrenador y deberá presentarse a entrenar con la Reserva, a partir del lunes 8.

En tono idéntico, el arquero Gastón Chila Gómez (que regresó tras una cesión en Vélez Sarsfield) y el mediocampista Fabricio Domínguez (que terminó su vinculación con Argentinos Juniors) tampoco practicaron y tienen previsto negociar sus respectivas salidas

La situación del enganche Nicolás Oroz es similar, porque el jugador solicitó unos días adicionales de licencia, en virtud de que pretende negociar su vinculación a otro destino futbolístico.

Tampoco concurrieron el mediocampista Juan Ignacio Nardoni y el delantero Baltasar Rodríguez, quienes están afectados al seleccionado argentino Sub 23 que conduce Javier Mascherano y que intervendrá en el Preolímpico de Venezuela (que comienza el sábado 20) y será clasificatorio para París 2024.

La que sorprendió fue la falta del volante Emiliano Vecchio, "ausente sin aviso", mientras que desde su entorno aseguraron que contaba "con un permiso".

"Racing es un club grande: no alcanza con sólo entrar a las copas, hay que ganarlas. La prioridad no es la Sudamericana, es todo. El último título internacional fue conmigo como jugador, imagínate todos los años que pasaron. Es obligación ganar", expresó Costas en conferencia de prensa el día de su presentación.

El DT académico logró como jugador de Racing la primera edición de la Supercopa Sudamericana 1988, tras imponerse en la final a Cruzeiro de Brasil (2 a 1 en la ida y 1 a 1 en la revancha) con el recordado equipo comandado por Alfio Basile y con figuras de la talla de Ubaldo Fillol, Rubén Paz y Miguel Colombatti, entre otros.

El único título internacional que Costas consiguió como técnico fue la Suruga Bank de 2016 con Independiente Santa Fe, Colombia, tras vencer por 1-0 al Kashima Antlers, de Japón.

Con respecto a las negociaciones para seguir reforzando el plantel, desde la dirigencia, encabezada por el presidente Víctor Blanco, apuntan en tratar de cerrar a la brevedad las llegadas del volante Bruno Zuculini, del arquero Facundo Cambeses y del defensor Emanuel Mammana.