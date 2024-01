Boca arrancó la pretemporada de la mano de Diego Martínez

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Boca Juniors comenzó la pretemporada de la mano de su flamante entrenador, Diego Martínez, quien junto a su cuerpo técnico charló con los futbolistas, que se sometieron a análisis de sangre, estudios médicos y evaluaciones físicas correspondientes a cada inicio de año.

Martínez, que firmó en la entidad de La Ribera hasta diciembre de 2025 luego de su polémica salida de Huracán, llegó a las 6 al predio del club en Ezeiza y luego se sumaron sus ayudantes Cristian Bardaro, Adrián González, Gustavo Rodríguez, los preparadores físicos Juan Manuel Conte y Leandro Mazziotti, el entrenador de arqueros Pablo Campodónico (Fernando Gayoso trabajará a la par de él y será coordinador general de guardametas), el videoanalista Omar Mateo y el coaching Patricio Ciavarella.

El flamante cuerpo técnico aguardo en el vestuario hasta las 07:30, horario en que el que arribó el plantel Xenieze junto a un número aproximado de 20 futbolistas, que tuvieron que retornar al club tras vencerse sus respectivos préstamos en otros equipos.

Entre ese grupo de jugadores, algunos serán evaluados por Martínez para ser parte del plantel profesional: Renzo Giampaoli (Quilmes), Gonzalo Maroni (San Lorenzo), Aaron Molinas y Agustín Obando (Tigre) y Maximiliano Zalazar (Platense).

También dieron el presente los arqueros Agustín Lastra y Ramiro García; los defensores Oscar Salomón, Agustín Heredia, Alexis Alvariño y Matías Olguín; el mediocampista Kevin Duarte; y los delanteros Tomás Fernández, Lucas Brochero, Nazareno Solís, Israel Escalante, Juan Ignacio Baiardino, Gastón Gerzel y Erik Bodencer.

En cuanto a los refuerzos, aún no se sumaron caras nuevas a Boca, sin embargo están en el radar nombres como los de Arturo Vidal, Kevin Zenón, Rubén Botta, Matías Rojas y Alan Franco, mientras que en los próximos días se sumarían Éver Banega (se despidió de Al-Shabab de Arabia Saudita) y Cristian Lema.

El ex mediocampista de la Selección argentina ya voló hacia el país y pese a que tuvo un sondeo de Newell´s, está decidido a firmar con Boca al igual que el defensor de Lanús, que llegará al equipo de Martínez a cambio de la cláusula de salida, la cual oscila entre los 400.000 y 500.000 dólares.

Por último, el único ausente en la primera práctica fue Frank Fabra, quien notificó con anticipación que no estaría presente, tendría decidido continuar en la institución ya que posee contrato hasta diciembre de 2025.

El defensor colombiano sufrió un bajón anímico luego de ser expulsado en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y hasta evaluó la posibilidad de cambiar de aire, ya que recibió insultos en las redes sociales.

Para este 2024, Boca afrontará la Copa de la Liga Profesional, la Copa de la Liga y la Copa Argentina en el ámbito local, mientras que a nivel internacional disputará la Copa Sudamericana.