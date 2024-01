Mascherano dio a conocer la lista de 23 convocados para el Preolímpico

Javier Mascherano, seleccionador del Sub-23 argentino, dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados para el Preolímpico que se llevará a cabo a partir del 20 de enero en Venezuela y que retomarán los entrenamientos en el predio de Ezeiza.

Este grupo de futbolistas inició los trabajos físicos y tácticos de cara al Preolímpico y le dará continuidad hasta el sábado 6 de enero, en el predio Lionel Andrés Messi.

El Preolímpico de Venezuela concederá dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Los equipos participantes son Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

El conjunto nacional estará en el grupo B junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, y hará su debut el 21 de enero frente al representativo guaraní.

En comparativa con los llamados realizados por el Jefecito durante diciembre para entrenar y disputar amistosos, no aparecieron en esta reciente convocatoria Gastón Ávila (Ajax), Bruno Amione (Hellas Verona), Luis Vázquez (Anderletch), Facundo Buonanotte (Brighton), Nicolás Paz (Real Madrid) y Carlos Alcaraz (Southampton). También se destacan los casos de Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), Rodrigo Villagra (Talleres de Córdoba), Diego Calcaterra (Sarmiento de Junín), Santiago Simón (River) y Facundo Farías (Inter Miami), quienes no aparecieron en la lista más allá de estar de pretemporada.

Todas estas señales son clave teniendo en cuenta que el DT tiene hasta el próximo viernes 5 de enero para dar la lista definitiva, según indica el reglamento de Conmebol. El plantel de 23 apellidos deberá estar compuesto por, al menos, 3 arqueros.



LA LISTA DE JAVIER MASCHERANO DE CARA AL TORNEO PREOLÍMPICO EN VENEZUELA



• Arqueros: Leandro Brey (Boca Juniors), Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata) y Rocco Ríos Novo (Lanús).



• Defensores: Marco Di Césare (Argentinos Juniors), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Joaquín García (Vélez Sarsfield), Nicolás Valentini (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Luis Baltasar Rodríguez (Racing), Aarón Quirós (Banfield) y Julián Malatini (Defensa y Justicia).



• Mediocampistas: Federico Redondo (Argentinos Juniors), Pablo Solari (River), Juan Sforza (Newell’s Old Boys), Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Pedro De La Vega (Lanús) y Juan Nardoni (Racing).



• Delanteros: Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Francisco González (Newell’s Old Boys), Thiago Almada (Atlanta United) y Santiago Castro (Vélez Sarsfield).