La Crema conocerá a sus rivales y el formato de la Primera Nacional 2024

Mientras los clubes se ponen a punto de cara a la temporada 2024 la Primera Nacional llevará adelante este miércoles el sorteo del torneo que se viene, que se jugará con un participante más y en principios, según trascendidos de última hora, con clásico interzonal por pedido de los clubes del interior.

Serán 38 participantes, entre los que se encuentra Atlético de Rafaela, que serán divididos en dos grupos de 19 con fechas libres.

La novedad saliente es la del descendido Colón, que se confirmó oficialmente recién la semana pasada, y junto al “Sabalero” perdió la categoría, pero por promedios, Arsenal, de Sarandí, ya que los santafesinos lo hicieron por tabla anual.

Los otros tres “nuevos” provienen de la Primera B en los casos de los ascendidos Talleres de Remedios de Escalada y San Miguel, y del Federal A, el Gimnasia y Tiro de Salta de Rubén Forestello.

Entre los cambios de último momento están los emparejamientos y/o clásicos, donde irán en los Interzonales (por ende, en grupo separados): San Martín de Tucumán – Colón de Santa Fe, Chicago-Ferro, Chacarita –Defensores de Belgrano, All Boys – Atlanta, Quilmes – Temperley, Alvarado – Aldosivi, Deportivo Maipú – Gimnasia de Mendoza, Brown de Puerto Madryn – Deportivo Madryn, Mitre de Santiago del Estero – Güemes de Santiago del Estero.

En este sentido, el interzonal de la "Crema" sería San Martín de San Juan.

El sistema de ascensos a la Liga Profesional, dos en la temporada, se definirá de igual manera que el año pasado, con el primero determinado por el vencedor de una final entre los ganadores de cada grupo y el otro saldrá del que obtenga el Reducido al que clasificarán del segundo al octavo de cada grupo. Respecto a los descensos, por ahora no hay noticias, aunque no se descarta una forma similar a la que se usó en 2023.

La competencia se iniciará el primer fin de semana de febrero, comprendida por el sábado 3 y domingo 4.

La segunda categoría del fútbol argentino estará conformada por los siguientes 38 clubes: Agropecuario de Carlos Casares, Aldosivi de Mar del Plata, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Alvarado de Mar del Plata, Arsenal de Sarandí, Atlanta, Güemes de Santiago del Estero, Atlético de Rafaela, Brown (Adrogué), Brown (Puerto Madryn), Chacarita Juniors, Chaco For Ever, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, Defensores Unidos de Zárate (CADU), Deportivo Madryn, Deportivo Maipú de Mendoza, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes (Río Cuarto), Ferro Carril Oeste, Gimnasia (Jujuy), Gimnasia (Mendoza), Gimnasia de Salta, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato (Paraná), Quilmes, Racing (Córdoba), San Martín (San Juan), San Martín (Tucumán), San Miguel, San Telmo, Talleres de Remedios de Escalada, Temperley y Tristán Suárez.