Una jornada nacional de lucha convocada por ATE

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La conducción del sindicato de estatales de ATE convocó a una "jornada nacional de lucha" para el 15 de enero, con paros y movilizaciones en todo el país, en rechazo a las cesantías dispuestas en el sector público por la gestión de Javier Milei.

El gremio además ratificó su adhesión al paro general de la CGT con movilización del 24 de este mes, de la que participará con una columna, pero decidió acelerar los tiempos debido a que el Gobierno hizo efectiva la no renovación de contratos de trabajadores estatales que ingresaron en 2023.

"Los estatales no podemos esperar hasta el 24, necesitamos salir a responder antes a los despidos del Gobierno nacional", sostuvo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, antes de ingresar al encuentro de la conducción del sindicato que se hizo en el Hotel Quagliaro, perteneciente al sindicato, ubicado en calle Moreno al 2600.

El 15 de enero coincide con la fecha de fundación de ATE, mientras que antes, el 10 de este mes, el gremio hará una marcha a la ANSES, anticiparon fuentes del sindicato a NA.

La modalidad de "jornada de lucha" fue adoptada para que las seccionales de provincias y municipios puedan adherir bajo el formato más propicio.

"Los que puedan hacer paro lo harán y el que pueda hacer solo marcha hará eso. Lo decidimos así para cubrirnos porque enero es un mes especial por las vacaciones", explicaron las mismas fuentes.

"La insensibilidad de este Gobierno es absoluta. Sin que existan causas justificadas y violentando todas las normas, dejan en la calle a miles de familias", había apuntado Aguiar.

"Son empresarios que no conocen el funcionamiento del Estado ni tienen la mínima idea de las necesidades de la gente. Las cesantías injustificadas y los traslados compulsivos empiezan a afectar el funcionamiento de todos los organismos públicos desde las primeras horas de este 2024", agregó el dirigente que sucedió el año pasado a Hugo Godoy, quien quedó al frente de la CTA Autónoma.

Y cerró: "Tenemos que seguir rechazando en la calle un DNU y una Ley Ómnibus que nos perjudica a todos y que hiere de muerte a nuestra Democracia".