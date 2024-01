Habilitaron el tratamiento del amparo presentado por la CGT

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Cámara Nacional del Trabajo habilitó ayer la feria judicial de enero para resolver el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT9 contra el DNU de Javier Milei sobre si es o no inconstitucional, tal cual lo solicitan.

El Tribunal tiene a su estudio una apelación de la CGT contra el fallo de primera instancia DE José Ignacio Ramonet, que había rechazado el pedido de la central obrera por considerar que el decreto no estaba vigente cuando se presentó.

"Esta sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve", sostuvo el Tribunal.

Los jueces María Dora González y José Alejandro Sudera resolvieron admitir el pedido de habilitación de feria y remitir para que dictamine el fiscal ante la Cámara, para luego resolver.

Ésta es una de las presentaciones contra el DNU ya que hay varios que tramitan ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2.

También hay otro planteo del Gobierno de La Rioja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ya habilitó su tratamiento pero para después de la feria de enero. Antes, envió el expediente a la Procuración General de la Nación para que dictamine, aunque el mismo no es vinculante al ahora de resolver.

Por ello, estando en vigencia el DNU, podría destrabarse a través de alguna resolución judicial que haga lugar a un amparo dictando una cautelar o bien por decisión de acuerdos entre el poder político.