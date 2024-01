Una rara decisión con los puntos del Dakar en motos

Días atrás generó sorpresa a los pocos que se percataron del detalle. Se publicó la primera lista de anotados a Dakar 2024, apertura del Mundial de Rally Raid W2RC, con ausencias de alto nivel. Sí estarán participando de la carrera en su 46ª edición, del 5 al 19 de enero en Arabia Saudita, pero no sumarán puntos por el Mundial las motos oficiales de KTM, Husqvarna y GasGas.

El sitio campeones.com.ar publicó que dialogó con directivos de la escudería, siendo el español Jordi Viladoms a cargo del área deportiva del mega equipo, el que corroboró la información. Fue en el mismísimo Start Camp de la ciudad saudita de Al Ula, donde el Dakar 2024 comienza, que el expiloto confirmó la novedad.

Mencionó que luego de una evaluación de la casa madre se tomó la determinación de no correr con la suma de puntos en el W2RC.Viladoms aclaró que no se descuidarán las carreras que crean necesarias para los desarrollos, independientemente de si son parte del calendario W2RC o no. El objetivo principal de cada año seguirá siendo ganar el Rally Dakar, desde la edición del año 2024 que está a punto de comenzar como, apenas termine, la tarea de desarrollo hacia el Dakar 2025.

Para tomar dimensión, serían siete de los últimos ocho ganadores del Dakar los que quedarían fuera de la lista que suma puntos por el W2RC. Así, Kevin Benavides (KTM) perdería grandes chances de ir por el Mundial (incluso si la situación cambia más adelante) pues los puntos disponibles en una carrera de larga duración, como ésta, son importantes.

Tampoco podría su hermano, Luciano Benavides (Husqvarna), revalidar la corona lograda en 2023. Y la lista sigue con una situación igual para Toby Price (KTM) o Sam Sunderland (GasGas), por ejemplo.

Sí está anotado en W2RC el reforzado Monster Energy Honda Racing con los chilenos Pablo Quintanilla y José Ignacio Cornejo, el francés Adrien Van Beveren, el español Tosha Schareina y los estadounidenses Ricky Brabec y Skyler Howes. También los pilotos de Hero Motorsports Team Rally como el portugués Joaquim Rodrigues, el alemán Sebastian Bühler, el botsuano Ross Branch y el español Joan Barreda.