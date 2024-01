La rafaelina Valentina Podio es la villana de "Sé tú misma", nueva serie de Disney+

El 2023 dejó un balance muy bueno en materia de artistas rafaelinos que lograron cumplir sus sueños más allá de las fronteras de esta ciudad. Fueron muchos los que decidieron ir por más, salirse de sus zonas de confort en búsqueda de algo más grande, aunque eso requiera muchas veces dejar atrás a la familia y a los seres queridos.

Es por eso que LA OPINIÓN sigue los pasos de ellos con entusiasmo, apreciando el crecimiento y la fuerza para seguir adelante pese a que la incertidumbre, por momentos, es mucha. Baile, canto, actuación, escritura y arte plástico son algunas de las ramas del arte que este medio destaca, con el placer de observar el talento y la madurez artística en todos sus ámbitos.

En esta ocasión, a tan solo tres días del comienzo de este nuevo año, ponemos de relieve el trabajo artístico de la actriz rafaelina Valentina Podio. Con tan solo 21 años, logró conquistar a Disney con su papel en "Sé tú misma", una serie que cuenta la historia de tres hermanas que están cansadas de seguir las directivas de su representante, por lo que deciden formar, bajo nuevas identidades, su propia banda musical. La serie se estrenó en octubre del año pasado, en Disney+. Está al alcance de todo quien quiera acceder a ella a través de la plataforma, con clips musicales que también se pueden encontrar en Youtube. Valentina es otra de las artistas completas: baila, actúa y canta.

Esta joven artista nació y vivió en Rafaela hasta los 11 años. Fue a la escuela San José y participó del coro de la escuela, mientras también asistía a clases de danza. Hoy su vida está en Buenos Aires.

Valentina es nada más y nada menos que la villana de STM: Wendy, su personaje, tiene una personalidad fuerte y es competitiva. Busca ser cantante y hace todo para lograrlo. Pero no todo siempre es blanco o negro, y Wendy deja, a pesar de sus desaciertos, una gran enseñanza. En diálogo con LA OPINIÓN, Valentina comenta detalles del casting, del estreno y de su experiencia.



¿Cómo fue hacer un casting para una serie y plataforma tan importante?

Castear para la serie no fue un proceso tan largo, la que sí se sintió más larga fue la espera, porque uno está cargado de ansiedad y expectativa, entonces sentía que los días pasaban más lento. El proceso de casting constó de tres instancias principales. La primera instancia fue mandar el material artístico, la segunda fue por Zoom y la tercera fue presencial, ahí tuvimos que actuar, cantar y bailar.



Te quedaste con el papel de la 'villana'... ¿Qué enseñanzas te dejó el personaje de Wendy?

Yo creo que una enseñanza que me dejó Wendy y que también le puede dejar al público es que siempre es bueno perseguir los objetivos, los deseos y los sueños, siempre y cuando se tenga en cuenta el bienestar de los demás. Cuando esta ambición es egoísta, uno queda solo y el final casi siempre es triste, como le pasó a Wendy.



¿Supuso un desafío a nivel profesional?

Fue un desafío a nivel profesional porque "Sé tú misma" es el primer proyecto que hice frente a cámara. Había estado en teatro, pero nunca en televisión. Uno se prepara para actuar, pero cuando estás en el set, y el trabajo es "ahora", hay que hacer las cosas bien, obviamente al ser la primera experiencia, tuve nervios y expectativa de cómo iba a salir todo. Pero es confiar en el trabajo de uno y confiar en el entorno, los compañeros y el equipo. Fue un desafío que me llenó de aprendizaje.



¿Cómo viviste el estreno?

El estreno me conmovió muchísimo, me dio una gran satisfacción y alegría poder ver todo el trabajo que habíamos hecho con mis compañeros y con el equipo. La verdad es que nos trajo mucha felicidad. También me sorprendió mucho verme en pantalla, porque era la primera vez que me veía en la televisión.



Todos piden una segunda temporada... ¿te gustaría seguir siendo parte de esta historia?

Espero que la gente siga viendo "Sé tú misma" y escuchando las canciones y disfrutando de la serie, para poder hacer una segunda temporada. Sería un honor.



Si tendrías que dar un mensaje a jóvenes artistas que están en busca de su oportunidad, ¿qué les dirías?

Les diría que sigan aquello que los apasiona y que los hace sentir vivos, que el camino artístico es muy incierto y no es tan lineal como tal vez otras carreras, pero los que sentimos el arte en el corazón lo necesitamos para vivir. Nunca se rindan y siempre trabajen por aquello que desean.