Bartizzaghi: "El arrebato creativo suele venir cuando más distraído estoy"

Por Gabriel Zuzek. - Si existiese la posibilidad de sentarse ante las piezas de una obra fragmentada como un rompecabezas y comenzar a combinarlas como si se amasara un universo de planetas, tal vez el único oficio que alcanzaría para llevar adelante esa tarea sería el de la escritura. Algo similar parece ocurrir en la novela «Las Jaulas» de Germán Bartizzaghi -que obtuvo la distinción de la edición del concurso provincial «Alcides Greca 2023» en la categoría obras inéditas-, porque se construye a partir de un andamiaje transitorio en el que se entrecruzan personajes que tiene como característica principal una identidad sumamente definida. Es una historia que se enmarca en la huella de la potencia a través de un tejido narrativo que enlaza diferentes momentos temporales en la que se evidencia la fragilidad las proyecciones y los entusiasmos de los humanos ya que cada personaje de la novela sea también, quizás, su antagonista.



– ¿Cómo fue el proceso de escritura de «Las jaulas»?

– «Las jaulas» es una novela que podría decirse vespertina, ya que se fue escribiendo durante las tardes de 2019. Inspirada en hechos verídicos o, más bien, en personajes, el desafío fue contarla de una manera que rompiese la linealidad temporal y con la añadidura de algunos rasgos que terminaran de componer las exigencias de verosimilitud que cualquier ficción requiere y que, con frecuencia, la realidad desestima. Antes de sentarme a escribir, me gusta leer algunos poemas. Recuerdo que, en el proceso de escritura de esta novela, el poemario que me acompañó fue «La voz a ti debida», de Pedro Salinas. Leí el libro dos o tres veces. Sentía sus versos como un diapasón que me otorgaba el tono, la forma en que yo quería narrar la historia. De cualquier manera, rastrear ese diálogo en el texto probablemente sea imposible para el lector y, por otro lado, inútil.



– Venís de obtener el premio municipal de la ciudad de Santa Fe y ahora el Alcides Greca, ¿cómo es tu relación con las distinciones?

– Las distinciones o premios me interesan en tanto crítica calificada y como atajo a la edición. Como autor, me sería imposible acceder a la valoración de un jurado que no me conoce (creo que el sistema de plica o seudónimo es fundamental) y que tampoco posee ningún interés más que el estético. Para quienes escribimos, hallar una terna gratuita de críticos honestos y calificados, es casi imposible. Los certámenes suelen poner ese recurso a disposición y, muchas veces, son además vías hacia una edición. Es tanto lo que se edita hoy en día que salir a la calle con cierto aval me da alguna tranquilidad de no importunar al mundo con un libro mediocre.



– ¿Cuál es tu visión sobre la situación por la que atraviesa la producción literaria en la provincia de Santa Fe en particular y en la Argentina en general?

– Hoy en día la posibilidad de editar es probablemente la más factible de toda la historia. Tanto en el tradicional medio gráfico como en el digital. Sin embargo, el escritor se encuentra ante la obligación de llevar adelante una doble vida en lo profesional porque, salvo excepciones, vivir de la producción literaria es imposible. Las trabas, fundamentalmente, están en la distribución de la obra y el andamiaje publicitario que cualquier producto requiere para posicionarse en un mercado. Claro que estas cuestiones son secundarias al quehacer literario. Uno escribe y lo seguirá haciendo, irremediablemente, más allá de pequeñas o grandes ventas. Pero cuánto más grato sería poder hacer de la vocación un medio de vida.



SOBRE EL AUTOR

Germán Bartizzaghi (Pilar, 1987) cursó estudios en Ciencias Económicas y de la Comunicación. Ha obtenido, entre otros, el premio JUNINPAIS y el de la Sociedad de Escritores de General Alvarado, la Faja de Honor de la Asociación Santafesina de Escritores y el galardón absoluto del XXVI certamen para autores jóvenes Noble Villa de Portugalete. En 2022 ganó el premio literario Municipal Ciudad de Santa Fe con su libro de cuentos «Unos metros de soga». Sus títulos editados son «Historias recuperadas» (cuentos, Editorial De las tres lagunas, 2012), «Tiempo muerto» (nouvelle, Editorial Martín, 2016), «Simón dice: ¡cuéntales!» (cuentos, Editorial Letras Cascabeleras, 2017) y «Unos metros de soga» (cuentos, Editorial Municipalidad de Santa Fe, 2023).